В Днепропетровской области поразили промышленное предприятие
Угольное предприятие поражено взрывами в Днепропетровской области на Украине, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 25.10.2025
