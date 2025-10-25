Рейтинг@Mail.ru
США не собираются отказываться от поддержки Тайваня, заявил Рубио - РИА Новости, 25.10.2025
20:24 25.10.2025
США не собираются отказываться от поддержки Тайваня, заявил Рубио
США не собираются отказываться от поддержки Тайваня, заявил Рубио - РИА Новости, 25.10.2025
США не собираются отказываться от поддержки Тайваня, заявил Рубио
США не собираются отказываться от поддержки Тайваня в обмен на торговую сделку с Китаем, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T20:24:00+03:00
2025-10-25T20:24:00+03:00
в мире
сша
китай
тайвань
марко рубио
дональд трамп
си цзиньпин
сша
китай
тайвань
в мире, сша, китай, тайвань, марко рубио, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Тайвань, Марко Рубио, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
США не собираются отказываться от поддержки Тайваня, заявил Рубио

Рубио: США не откажутся от поддержки Тайваня в обмен на торговую сделку с КНР

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США не собираются отказываться от поддержки Тайваня в обмен на торговую сделку с Китаем, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Ранее стало известно, что переговоры по вопросам торговли между делегациями КНР и США стартовали в Куала-Лумпуре.
"Я не думаю, что мы увидим торговую сделку, если людей это волнует, или получим благоприятные условия в торговле в обмен на отказ от Тайваня. Никто об этом не раздумывает", - заявил Рубио журналистам, его слова передает агентство Рейтер.
Президент США Дональд Трамп на следующей неделе встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Торговый представитель США начал расследование в отношении Китая
24 октября, 19:14
 
В миреСШАКитайТайваньМарко РубиоДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
