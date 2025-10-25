https://ria.ru/20251025/rubio-2050613112.html
США не собираются отказываться от поддержки Тайваня, заявил Рубио
США не собираются отказываться от поддержки Тайваня в обмен на торговую сделку с Китаем, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 25.10.2025
США не собираются отказываться от поддержки Тайваня, заявил Рубио
