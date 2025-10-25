Рейтинг@Mail.ru
"Справедливая Россия — За правду" изменит название
11:12 25.10.2025 (обновлено: 13:46 25.10.2025)
"Справедливая Россия — За правду" изменит название
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" вернет прежнее название, заявил лидер партии Сергей Миронов.
"Мы на сегодняшнем съезде вернем нашей партии традиционное название — "Справедливая Россия". Полное название будет звучать — Социалистическая партия "Справедливая Россия", — сказал он.

Она изменила название в феврале 2021 года после объединения с партиями "За правду" и "Патриоты России".

В Москве в субботу открылся XV съезд политсилы, на нем Миронов отчитается о ее деятельности за 2,5 года.
Также на нем изберут на новый срок руководящие органы партии, обсудят тактику и стратегию па предстоящих в 2026 году выборах депутатов Госдумы девятого созыва.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Прилепин может покинуть партию "Справедливая Россия", заявил источник
24 октября, 23:32
 
ОбществоСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФМосква
 
 
