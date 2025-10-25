https://ria.ru/20251025/rosaviatsiya-2050541445.html
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 25.10.2025
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T10:21:00+03:00
2025-10-25T10:21:00+03:00
2025-10-25T10:21:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
волгоград
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_e062f8d0e1532856cce0746bd0400cd8.jpg
https://ria.ru/20251020/samolet-2049364414.html
https://ria.ru/20251012/irkutsk-2047830584.html
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_0c8b04a9787bfdb31d8e629952eebb68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), волгоград, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Волгоград, Безопасность
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
Росавиация: ограничения в работе аэропорта Волгограда сняты