Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:02 25.10.2025 (обновлено: 09:11 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/putin-2050507122.html
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки - РИА Новости, 25.10.2025
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки
Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий до 10 декабря ввозить в Россию товары из Казахстана и Киргизии на авто без документов с подтверждением их... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T00:02:00+03:00
2025-10-25T09:11:00+03:00
экономика
россия
казахстан
киргизия
владимир путин
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
https://ria.ru/20251021/mishustin-2049620731.html
россия
казахстан
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, казахстан, киргизия, владимир путин, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Казахстан, Киргизия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки

Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий до 10 декабря ввозить в Россию товары из Казахстана и Киргизии на авто без документов с подтверждением их статуса как товаров ЕАЭС, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ввоз в Российскую Федерацию товаров (Предусмотренных данным указом. — Прим. Ред.)... не является несоблюдением обязанностей в области таможенного дела, а также обязанностей по маркировке товаров и (или) нанесению на них информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", — отмечается в указе.
Российские юридические лица, которые получают товары, должны предоставить перевозчику уведомление от их имени для российского таможенного органа. Оно должно содержать обязательство задекларировать товары в соответствии с действующими правилами.
Кроме того, получатели товаров должны организовать их транспортировку до складов временного хранения, а также уведомить Минпромторг. Они также обязаны маркировать товары и задекларировать их до 27 декабря.
Указ вступил в силу с даты его подписания.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мишустин рассказал о кратном снижении наценок на товары
21 октября, 16:06
 
ЭкономикаРоссияКазахстанКиргизияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала