Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий до 10 декабря ввозить в Россию товары из Казахстана и Киргизии на авто без документов с подтверждением их статуса как товаров ЕАЭС, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ввоз в Российскую Федерацию товаров (Предусмотренных данным указом. — Прим. Ред.)... не является несоблюдением обязанностей в области таможенного дела, а также обязанностей по маркировке товаров и (или) нанесению на них информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", — отмечается в указе.

Российские юридические лица, которые получают товары, должны предоставить перевозчику уведомление от их имени для российского таможенного органа. Оно должно содержать обязательство задекларировать товары в соответствии с действующими правилами.

Кроме того, получатели товаров должны организовать их транспортировку до складов временного хранения, а также уведомить Минпромторг. Они также обязаны маркировать товары и задекларировать их до 27 декабря.