Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки - РИА Новости, 25.10.2025
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки
Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий до 10 декабря ввозить в Россию товары из Казахстана и Киргизии на авто без документов с подтверждением их...
2025-10-25T00:02:00+03:00
2025-10-25T00:02:00+03:00
2025-10-25T09:11:00+03:00
экономика
россия
казахстан
киргизия
владимир путин
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
казахстан
киргизия
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий до 10 декабря ввозить в Россию товары из Казахстана и Киргизии на авто без документов с подтверждением их статуса как товаров ЕАЭС, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
"Ввоз в Российскую Федерацию товаров (Предусмотренных данным указом. — Прим. Ред.)... не является несоблюдением обязанностей в области таможенного дела, а также обязанностей по маркировке товаров и (или) нанесению на них информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", — отмечается в указе.
Российские юридические лица, которые получают товары, должны предоставить перевозчику уведомление от их имени для российского таможенного органа. Оно должно содержать обязательство задекларировать товары в соответствии с действующими правилами.
Кроме того, получатели товаров должны организовать их транспортировку до складов временного хранения, а также уведомить Минпромторг. Они также обязаны маркировать товары и задекларировать их до 27 декабря.
Указ вступил в силу с даты его подписания.