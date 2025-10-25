Рейтинг@Mail.ru
16:39 25.10.2025
Съезд "Справедливой России" избрал заместителей председателя партии
Съезд "Справедливой России" избрал заместителей председателя партии
политика, александр бабаков, захар прилепин, справедливая россия, россия
Политика, Александр Бабаков, Захар Прилепин, Справедливая Россия, Россия
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков избран первым заместителем председателя партии "Справедливая Россия", а российский публицист, писатель Захар Прилепин и руководитель аппарата думской фракции Руслан Татаринов - зампредами партии, передает корреспондент РИА Новости.
По вопросу о назначении Бабакова на пост первого зампреда партии голоса распределились следующим образом: 188 делегатов съезда проголосовали "за", два делегата - "против".
187 делегатов съезда проголосовали "за" назначение Прилепина и Татаринова, три делегата проголосовали "против".
Политика Александр Бабаков Захар Прилепин Справедливая Россия Россия
 
 
