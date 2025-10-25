https://ria.ru/20251025/partiya-2050590503.html
Съезд "Справедливой России" избрал заместителей председателя партии
Съезд "Справедливой России" избрал заместителей председателя партии - РИА Новости, 25.10.2025
Съезд "Справедливой России" избрал заместителей председателя партии
Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков избран первым заместителем председателя партии "Справедливая Россия", а российский публицист, писатель Захар Прилепин и... РИА Новости, 25.10.2025
Съезд "Справедливой России" избрал заместителей председателя партии
Бабакова, Прилепина и Татаринова избрали зампредами партии Справедливая Россия