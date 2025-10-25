Рейтинг@Mail.ru
"Справедливая Россия" внесла кандидатуры на руководящие должности партии
15:33 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/partiya-2050582877.html
"Справедливая Россия" внесла кандидатуры на руководящие должности партии
Съезд партии "Справедливая Россия" внес кандидатуру Сергея Миронова на должность председателя партии, вице-спикера Госдумы Александра Бабакова на должность... РИА Новости, 25.10.2025
Справедливая Россия внесла кандидатуру Миронова на пост председателя партии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Съезд партии "Справедливая Россия" внес кандидатуру Сергея Миронова на должность председателя партии, вице-спикера Госдумы Александра Бабакова на должность первого зампреда, а на посты зампредседателей - российского публициста, писателя Захара Прилепина и руководителя аппарата думской фракции Руслана Татаринова, передает корреспондент РИА Новости.
"На заседании президиума партии, а также на совещании с руководителями делегаций было принято решение предложить Съезду внести и поддержать кандидатуру Сергея Михайловича Миронова для избрания председателем партии. Предлагаю поддержать это предложение", - сказала секретарь XV Съезда партии Яна Лантратова.
Миронов в свою очередь предложил внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры Бабакова, Прилепина и Татаринова.
Решение о назначении на данные должности будет принято на тайном голосовании. В соответствии с уставом, руководящие органы партии избираются съездом сроком на четыре года.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Прилепин может покинуть партию "Справедливая Россия", заявил источник
24 октября, 23:32
 
Сергей МироновЯна ЛантратоваАлександр БабаковСправедливая РоссияРоссия
 
 
