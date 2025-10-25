"Справедливая Россия" внесла кандидатуры на руководящие должности партии

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Съезд партии "Справедливая Россия" внес кандидатуру Сергея Миронова на должность председателя партии, вице-спикера Госдумы Александра Бабакова на должность первого зампреда, а на посты зампредседателей - российского публициста, писателя Захара Прилепина и руководителя аппарата думской фракции Руслана Татаринова, передает корреспондент РИА Новости.

Решение о назначении на данные должности будет принято на тайном голосовании. В соответствии с уставом, руководящие органы партии избираются съездом сроком на четыре года.