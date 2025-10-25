Рейтинг@Mail.ru
Съезд "Справедливой России" принял решение о переименовании партии
15:05 25.10.2025
Съезд "Справедливой России" принял решение о переименовании партии
Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" принял решение о переименовании партии в "Справедливую Россию", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2025
политика
сергей миронов
справедливая россия
россия
россия
политика, сергей миронов, справедливая россия, россия
Политика, Сергей Миронов, Справедливая Россия, Россия
Съезд "Справедливой России" принял решение о переименовании партии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" принял решение о переименовании партии в "Справедливую Россию", передает корреспондент РИА Новости.
Предложение в ходе съезда озвучил лидер партии Сергей Миронов, после чего съезд единогласно его утвердил.
"Мы возвращаем название. Полное название будет звучать - Социалистическая партия "Справедливая Россия". Короткое название - партия "Справедливая Россия", - сказал он.
"Справедливая Россия" ликвидировала институт сопредседателей партии
Политика Сергей Миронов Справедливая Россия Россия
 
 
