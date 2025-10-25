https://ria.ru/20251025/partiya-2050580569.html
Съезд "Справедливой России" принял решение о переименовании партии
Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" принял решение о переименовании партии в "Справедливую Россию", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2025
