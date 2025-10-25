https://ria.ru/20251025/ogranicheniya-2050522090.html
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 25.10.2025
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Геленджика и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.10.2025
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда, Геленджика и Ярославля ввели ограничения на полеты