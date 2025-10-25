Рейтинг@Mail.ru
Операция "Маскарад": неожиданный ход Маршала Победы в Одессе
08:40 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/odessa-2050351224.html
Операция "Маскарад": неожиданный ход Маршала Победы в Одессе
25.10.2025
Операция "Маскарад": неожиданный ход Маршала Победы в Одессе
Послевоенные годы запомнились небывалым разгулом преступности. Особенно сложной была обстановка в Одессе. Крупный портовый город всегда манил уголовников. И с... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T08:40:00+03:00
2025-10-25T08:40:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050414136_0:763:2048:1915_1920x0_80_0_0_22475786101c155ab5ac4d57af5d30ac.jpg
Операция "Маскарад": неожиданный ход Маршала Победы в Одессе

© РИА Новости / Виктор Доброницкий | Перейти в медиабанкМаршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков
© РИА Новости / Виктор Доброницкий
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Послевоенные годы запомнились небывалым разгулом преступности. Особенно сложной была обстановка в Одессе. Крупный портовый город всегда манил уголовников. И с проблемой разобрался командующий Одесским военным округом маршал Георгий Жуков. Как ему это удалось — в материале РИА Новости.

Угнали личный автомобиль

В 1946 году Жукова лишили должности главнокомандующего и отправили на генеральскую должность командующего Одесским военным округом. Для Маршала Победы это означало почетную ссылку.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомандующий Одесским военным округом маршал Георгий Жуков на учениях
© РИА Новости
Командующий Одесским военным округом маршал Георгий Жуков на учениях
В Одессу он прибыл в июне, взяв с собой два личных автомобиля — одним из них был трофейный Mercedes-Benz болотного цвета.
И практически в первый же день машину угнали. Правда, почти сразу же вернули с пояснительной запиской — угонщики извинялись: дескать, не знали, чье имущество.
© Getty Images / SovfotoОдесса, 1949 год
© Getty Images / Sovfoto
Одесса, 1949 год
Но маршал понял это по-другому: бандиты, которыми была наводнена Одесса, пытались показать, что им под силу все и именно они — реальные хозяева города. Мириться с этим Жуков не собирался.

"Одесса-мама"

Известные выражения "Одесса-мама" и "Ростов-папа" возникли еще в конце XIX века. Полностью искоренить преступность не смогла и советская власть.
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкЖизнь в городе в первые дни после освобождения
© РИА Новости / Георгий Зельма
Жизнь в городе в первые дни после освобождения
После войны ситуация только ухудшилась. Одесские бандиты грабили фабрики, склады, магазины и все чаще нападали на простых граждан. Налетчики отбирали у одесситов самое ценное — продуктовые карточки и еду.
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкМоряки Черноморского флота — участники боев за освобождение Одессы — и жители города на знаменитой Потемкинской лестнице
© РИА Новости / Георгий Зельма
Моряки Черноморского флота — участники боев за освобождение Одессы — и жители города на знаменитой Потемкинской лестнице
Дошло до того, что к вечеру улицы города становились пустыми: горожане не хотели рисковать и сидели дома.

Разнос от Жукова

Оценив ситуацию в городе, Жуков устроил местным начальникам форменный разнос, потребовав в самые кратчайшие сроки очистить Одессу от бандитов. Очевидцы тех событий вспоминают, что он отчитывал даже партийное руководство города и области.
Однако исправить ситуацию оказалось совсем не простой задачей.
В Одессе действовало множество банд, среди которых выделялись: "Додж" — их главарь ездил на автомобиле одноименной марки — и "Черная кошка", состоявшая из дезертиров и очень хорошо вооруженная.
© Getty Images / FPGЗавод по производству автомобилей Dodge
© Getty Images / FPG
Завод по производству автомобилей Dodge
Тем не менее эти группировки удалось разгромить. Главаря "Доджа" выдала любовница, а затем взяли его подельников. А логово "Черной кошки" накрыли после того, как адрес нахождения преступников сдал ближайший "друг" главаря.

Операция "Маскарад"

Впрочем, самой известной операцией по борьбе с преступностью в Одессе стала та, что получила в народе название "Маскарад".
Под покровом ночи на улицах города стали появляться хорошо одетые мужчины, порой в сопровождении не менее модных дам. Ходили по самым темным закоулкам Одессы — как бы напрашиваясь на ограбление. Само собой, обнаглевшие налетчики не раздумывая нападали на "беспечных прохожих".
© Getty Images / ands456Мужчина на лестнице
© Getty Images / ands456
Мужчина на лестнице
И тут бандитов ожидал сюрприз: жертвами оказывались не зажиточные обыватели, а переодетые в штатское военные разведчики и сотрудники НКВД, которые сразу же открывали огонь на поражение.
Причем в качестве меры устрашения тела застреленных бандитов с улиц города убирали не сразу, чтобы уголовный мир внимательно "ознакомился" с последствиями своих действий.
© РИА Новости / Е. Стопалов | Перейти в медиабанкСотрудники московской милиции отправляются на место преступления
© РИА Новости / Е. Стопалов
Сотрудники московской милиции отправляются на место преступления
В первую ночь "Маскарада" силовики нейтрализовали 40 бандитов. На вторую ночь эта цифра удвоилась. А в третью ночь на улицах Одессы осталось лежать не менее 60 трупов преступников.

Награда от Щелокова

И в какой-то момент уголовники осознали, что дело идет к их полному физическому уничтожению. Преступность в Одессе скоро сократилась до довоенного уровня. В городе остались преимущественно карманники и домушники. И одесситы снова перестали бояться гулять по вечернему городу.
В 1948-м маршала Жукова отправили в Свердловск командовать Уральским военным округом.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Константинович Жуков — четырежды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза
© РИА Новости
Георгий Константинович Жуков — четырежды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза
А уже в 1970-е Георгий Константинович получил из рук главы МВД Николая Щелокова знак "Заслуженный работник МВД", который прибавил к своим многочисленным наградам.
 
 
 
