Операция "Маскарад": неожиданный ход Маршала Победы в Одессе

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Послевоенные годы запомнились небывалым разгулом преступности. Особенно сложной была обстановка в Одессе. Крупный портовый город всегда манил уголовников. И с проблемой разобрался командующий Одесским военным округом маршал Георгий Жуков. Как ему это удалось — в материале РИА Новости.

Угнали личный автомобиль

В 1946 году Жукова лишили должности главнокомандующего и отправили на генеральскую должность командующего Одесским военным округом. Для Маршала Победы это означало почетную ссылку.

В Одессу он прибыл в июне, взяв с собой два личных автомобиля — одним из них был трофейный Mercedes-Benz болотного цвета.

И практически в первый же день машину угнали. Правда, почти сразу же вернули с пояснительной запиской — угонщики извинялись: дескать, не знали, чье имущество.

Но маршал понял это по-другому: бандиты, которыми была наводнена Одесса, пытались показать, что им под силу все и именно они — реальные хозяева города. Мириться с этим Жуков не собирался.

"Одесса-мама"

Известные выражения "Одесса-мама" и "Ростов-папа" возникли еще в конце XIX века. Полностью искоренить преступность не смогла и советская власть.

После войны ситуация только ухудшилась. Одесские бандиты грабили фабрики, склады, магазины и все чаще нападали на простых граждан. Налетчики отбирали у одесситов самое ценное — продуктовые карточки и еду.

Дошло до того, что к вечеру улицы города становились пустыми: горожане не хотели рисковать и сидели дома.

Разнос от Жукова

Оценив ситуацию в городе, Жуков устроил местным начальникам форменный разнос, потребовав в самые кратчайшие сроки очистить Одессу от бандитов. Очевидцы тех событий вспоминают, что он отчитывал даже партийное руководство города и области.

Однако исправить ситуацию оказалось совсем не простой задачей.

В Одессе действовало множество банд, среди которых выделялись: "Додж" — их главарь ездил на автомобиле одноименной марки — и "Черная кошка", состоявшая из дезертиров и очень хорошо вооруженная.

Тем не менее эти группировки удалось разгромить. Главаря "Доджа" выдала любовница, а затем взяли его подельников. А логово "Черной кошки" накрыли после того, как адрес нахождения преступников сдал ближайший "друг" главаря.

Операция "Маскарад"

Впрочем, самой известной операцией по борьбе с преступностью в Одессе стала та, что получила в народе название "Маскарад".

Под покровом ночи на улицах города стали появляться хорошо одетые мужчины, порой в сопровождении не менее модных дам. Ходили по самым темным закоулкам Одессы — как бы напрашиваясь на ограбление. Само собой, обнаглевшие налетчики не раздумывая нападали на "беспечных прохожих".

И тут бандитов ожидал сюрприз: жертвами оказывались не зажиточные обыватели, а переодетые в штатское военные разведчики и сотрудники НКВД, которые сразу же открывали огонь на поражение.

Причем в качестве меры устрашения тела застреленных бандитов с улиц города убирали не сразу, чтобы уголовный мир внимательно "ознакомился" с последствиями своих действий.

В первую ночь "Маскарада" силовики нейтрализовали 40 бандитов. На вторую ночь эта цифра удвоилась. А в третью ночь на улицах Одессы осталось лежать не менее 60 трупов преступников.

Награда от Щелокова

И в какой-то момент уголовники осознали, что дело идет к их полному физическому уничтожению. Преступность в Одессе скоро сократилась до довоенного уровня. В городе остались преимущественно карманники и домушники. И одесситы снова перестали бояться гулять по вечернему городу.

В 1948-м маршала Жукова отправили в Свердловск командовать Уральским военным округом.