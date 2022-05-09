https://ria.ru/20220509/kriminal-1787252178.html

Операция "Маскарад": как маршал Жуков навел порядок в послевоенной Одессе

Операция "Маскарад": как маршал Жуков навел порядок в послевоенной Одессе - РИА Новости, 09.05.2022

Операция "Маскарад": как маршал Жуков навел порядок в послевоенной Одессе

Уличные грабежи, налеты на магазины и банки — после Великой Отечественной войны страну захлестнула волна преступности. Особенно сложной была обстановка в... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T08:00

2022-05-09T08:00

2022-05-09T08:08

георгий жуков

одесса

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Уличные грабежи, налеты на магазины и банки — после Великой Отечественной войны страну захлестнула волна преступности. Особенно сложной была обстановка в Одессе. Крупный портовый город всегда привлекал криминалитет — от мелких карманников и аферистов до жестоких бандитов. О том, как с ними боролись, — в материале РИА Новости.Одесса-мамаСпустя год после победы над нацистами один из ее главных творцов маршал Георгий Жуков попал в опалу. Его обвинили в присвоении чужих успехов и незаконном вывозе ценностей из Германии, сняли с должности главнокомандующего Сухопутными войсками и отправили руководить Одесским военным округом.В те годы это был район с "особой криминогенной обстановкой", к борьбе с преступностью привлекали все силовые ведомства, в том числе армию.Десятки банд грабили магазины, склады, фабрики, местных жителей. В сутки совершалось до сотни преступлений. Тех, кто пытался сопротивляться, бандиты убивали. С наступлением темноты улицы пустели.В группировках были преступники всех мастей: от матерых уголовников до беглых предателей, во время оккупации сотрудничавших с немцами. Ни тем, ни другим терять было нечего — при задержании они отстреливались до последнего.Выделялись банды "Додж" — их главарь ездил на автомобиле одноименной марки — и "Черная кошка", состоявшая из дезертиров и очень хорошо вооруженная. Интересно, что под этим своеобразным "брендом" в сороковые годы разбойничали многие шайки в разных уголках страны, например — известная столичная группировка Ивана Митина.Бандиты прятались в одесских катакомбах, где в войну укрывались партизаны. Это бывшие каменоломни — сеть разветвленных ходов общей длиной две с половиной тысячи километров. Большинство грабителей были местными и хорошо ориентировались в подземных лабиринтах, что существенно осложняло работу силовиков, особенно командированных из других городов.Еврейский волкодавКак отмечают эксперты, опальному маршалу благодаря опыту и непререкаемому авторитету удалось не только наладить эффективное взаимодействие между силовыми структурами, но и резко сократить число бывших военных, вовлеченных в криминал.Однако Жуков столкнулся с проблемой нехватки кадров. Многие толковые офицеры погибли либо в боях Великой Отечественной, либо в перестрелках с налетчиками, поэтому воевать с криминалом приходилось малыми силами. Среди одесских оперативников особенно выделялся Давид Курлянд по прозвищу Еврейский Волкодав, послуживший прототипом Давида Гоцмана в сериале "Ликвидация".В войну бывшего детдомовца Курлянда отправили в Узбекистан ловить дезертиров, мародеров и спекулянтов, а летом 1944-го вернули в Одессу и вскоре назначили руководителем отдела по борьбе с бандитизмом.По воспоминаниям сослуживцев, он развивал агентурную сеть и в конце концов вышел на "адьютанта" лидера "Черной кошки" Николая Маращука. После двухдневного допроса тот сдал адрес конспиративной квартиры, и туда нагрянула усиленная оперативная группа.Одни бандиты оказали ожесточенное сопротивление и были уничтожены, другие сдались и впоследствии получили по 25 лет колонии. Тогда это был максимальный срок, на смертную казнь объявили мораторий. Главарь же, не дожидаясь ареста, покончил с собой — принял яд."Додж" разгромили так же: Курлянд через осведомителей вышел на любовницу главаря по кличке Батя, а затем и на него самого. Бандита взяли в ресторане, на прощальной вечеринке — почувствовав приближающуюся опасность, он собрался сбежать в Алма-Ату.Без суда и следствияНо криминогенная обстановка в Одессе продолжала ухудшаться, и Жуков решился на крайние меры. Вместе с сотрудниками местного уголовного розыска военные разработали операцию под кодовым названием "Маскарад".В город приехали десятки разведчиков из Европы, а также наиболее опытные сотрудники НКВД, долгие годы работавшие под прикрытием в разных регионах. Силовики, переодетые в элегантные костюмы, в сопровождении женщин в вечерних платьях выходили на ночные улицы или устраивались в каком-нибудь ресторане.Такие парочки были хорошей приманкой для грабителей. Агенты в штатском были вооружены и, как только налетчики приближались, открывали огонь на поражение. В первую же ночь ликвидировали несколько десятков бандитов.Операция продолжалась несколько недель. Причем трупы бандитов не спешили убирать с улиц — в назидание другим.Далеко не все советские руководители одобряли такие методы, однако результат был налицо: число преступлений сократилось вдвое. Почти всех грабителей и убийц перебили, остались в основном карманники, домушники и мелкие аферисты.Об окончательной победе над организованной преступностью в Одессе объявили осенью 1947-го — всего через год после приезда Жукова.В 1948-м маршала отправили в Свердловск командовать Уральским военным округом. А медаль за разгром банд и знак "Заслуженный работник МВД" Георгий Константинович получил лишь в 1970-е из рук главы министерства Николая Щелокова.

https://ria.ru/20220504/natsionalisty-1785907819.html

https://ria.ru/20200506/1570825226.html

одесса

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2022

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

георгий жуков, одесса