Рейтинг@Mail.ru
Съезд "Справедливой России" избрал Миронова председателем партии - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 25.10.2025 (обновлено: 16:30 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/mironov-2050589685.html
Съезд "Справедливой России" избрал Миронова председателем партии
Съезд "Справедливой России" избрал Миронова председателем партии - РИА Новости, 25.10.2025
Съезд "Справедливой России" избрал Миронова председателем партии
Съезд партии "Справедливая Россия" избрал Сергея Миронова председателем партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T16:29:00+03:00
2025-10-25T16:30:00+03:00
политика
сергей миронов
справедливая россия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050571338_0:182:2976:1855_1920x0_80_0_0_16f04fa49e261011ee1b39c55493855e.jpg
https://ria.ru/20251025/partiya-2050580569.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050571338_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_0ef95b9eb227360330aa47486018550f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сергей миронов, справедливая россия, россия
Политика, Сергей Миронов, Справедливая Россия, Россия
Съезд "Справедливой России" избрал Миронова председателем партии

Съезд Справедливой России избрал Сергея Миронова председателем партии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов на XV съезде партии - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XV съезде партии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Съезд партии "Справедливая Россия" избрал Сергея Миронова председателем партии, передает корреспондент РИА Новости.
Решение было принято единогласно. "За" проголосовало 190 делегатов съезда.
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов на XV съезде партии - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Съезд "Справедливой России" принял решение о переименовании партии
Вчера, 15:05
 
ПолитикаСергей МироновСправедливая РоссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала