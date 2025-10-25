В Анапе произошли новые выбросы мазута на двух участках

КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Оперативные группы убирают новые выбросы мазута на двух участках в Анапе, в субботу собрали более 500 мешков загрязненных нефтепродуктами песка и водорослей, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Оперативные группы убирают свежие выбросы нефтепродуктов на двух участках в Анапе . По результатам утреннего мониторинга точечные небольшие фрагменты мазута и загрязненные нефтепродуктами водоросли зафиксированы на Бугазской Косе и на Косе между селом Витязево и станицей Благовещенской. На этих территориях уже организованы работы по очистке берега", - говорится в сообщении.

Всего, как отмечается, задействовано больше 200 человек - это сотрудники МЧС , "Кубань-СПАСа" и представители муниципалитета.

"По итогу 25 октября они прошли 18 километров береговой линии и собрали более 500 мешков загрязненных нефтепродуктами песка и водорослей", - добавили в оперштабе.

На побережье Анапы восстанавливают вал для защиты от возможных выбросов нефтепродуктов во время штормов в осенне-зимний период. В пятницу стало известно, что его начали восстанавливать и в Темрюкском районе . Возведены уже 15 километров из запланированных 18-ти. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По его информации, утром 24 октября фрагменты мазута вперемешку с водорослями зафиксировали в станице Благовещенской в районе пансионата "Малахит" и гостиницы "Жара". Также свежие выбросы были зафиксированы на Бугазской косе. Между селом Витязево и станицей Благовещенской наблюдаются отдельные вкрапления свежих капель мазута. В оперштабе добавили, что в акватории моря вблизи берега пятен нефтепродуктов не обнаружено. Выбросы размером в несколько сантиметров в диаметре также ликвидируют в Темрюкском районе - в поселке Веселовка в районе пляжа "Альбатрос".