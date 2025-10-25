https://ria.ru/20251025/london-2050590128.html
В Лондоне проходит акция против миграции и радикального ислама
В Лондоне проходит акция против миграции и радикального ислама
В Лондоне проходит акция против миграции и радикального ислама
Массовая акция проходит в центре Лондона, организованная правой Партией независимости Соединенного Королевства (UKIP) против нелегальной миграции и радикального
Массовая акция в центре Лондона
Массовая акция проходит в центре Лондона, организованная правой Партией независимости Соединенного Королевства против нелегальной миграции и радикального ислама, передает корреспондент РИА Новости.
Многие участники несут плакаты с призывами к возрождению христианства: "Вернитесь в церкви", "Только Бог может нас судить" и "Это христианская земля". Впереди колонны демонстранты пронесли транспарант с надписью "Вторгающимся исламистам здесь не рады".
Мероприятие стало заключительной частью серии акций под названием "Тур в поддержку массовых депортаций". До этого акции прошли в Ноттингеме, Глазго, Ливерпуле и Ньюкасле.
В Лондоне проходит акция против миграции и радикального ислама
В Лондоне проходит массовая акция правых против миграции и радикального ислама
ЛОНДОН, 25 окт - РИА Новости. Массовая акция проходит в центре Лондона, организованная правой Партией независимости Соединенного Королевства (UKIP) против нелегальной миграции и радикального ислама, передает корреспондент РИА Новости.
Участники собрались около 13.00 по местному времени (15.00 мск) возле католической церкви Непорочного Сердца Марии (Бромптонская Оратория), на улице Олд-Бромптон-роуд в благополучном районе Найтсбридж. Ранее лидер UKIP Ник Тенкони заявил, что район является "вотчиной богатых исламистов, которые финансируют разрушение нашего общества".
Многие участники несут плакаты с призывами к возрождению христианства: "вернитесь в церкви", "только Бог может нас судить", "христианство вернулись" и "это христианская земля".
Через час демонстранты направилась маршем через весь район до Уголка ораторов в северо-восточной части Гайд-парка. Впереди колонны демонстранты пронесли транспарант с надписью "Вторгающимся исламистам здесь не рады".
На митинге присутствует значительное количество полиции, для марша отгорожена половина улицы.
Мероприятие стало заключительной частью серии акций под названием "тур в поддержку массовых депортаций". До этого акции прошли в Ноттингеме
, Глазго
, Ливерпуле
и Ньюкасле
.
UKIP выступает за массовые депортации мигрантов, усиленные проверки легальных мигрантов из мусульманских стран и сегрегацию проповедников радикального ислама в тюремной системе, а также отмену культуры "воукизма" и защиту британских ценностей.
Ранее лондонская полиция запретила партии проводить акцию в районе Тауэр-Хамлетс со значительным мусульманским населением из-за опасения столкновений. В UKIP назвали решение "очередным ударом" по демократии и заявили, что акция пройдет в другом месте.
Проблема миграции в Великобритании
обострилась на фоне массового притока мигрантов после 2021 года, когда вступили в силу визовые правила, введенные при бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне
после выхода страны из ЕС
. Так, по данным управления национальной статистики, с июня 2023 года по июнь 2024 года чистый приток мигрантов составил 728 тысяч человек, годом ранее - 906 тысяч человек. До выхода из ЕС показатель составлял примерно 250 тысяч человек в год.