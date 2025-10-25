В Лондоне проходит акция против миграции и радикального ислама

ЛОНДОН, 25 окт - РИА Новости. Массовая акция проходит в центре Лондона, организованная правой Партией независимости Соединенного Королевства (UKIP) против нелегальной миграции и радикального ислама, передает корреспондент РИА Новости.

Участники собрались около 13.00 по местному времени (15.00 мск) возле католической церкви Непорочного Сердца Марии (Бромптонская Оратория), на улице Олд-Бромптон-роуд в благополучном районе Найтсбридж. Ранее лидер UKIP Ник Тенкони заявил, что район является "вотчиной богатых исламистов, которые финансируют разрушение нашего общества".

Многие участники несут плакаты с призывами к возрождению христианства: "вернитесь в церкви", "только Бог может нас судить", "христианство вернулись" и "это христианская земля".

Через час демонстранты направилась маршем через весь район до Уголка ораторов в северо-восточной части Гайд-парка. Впереди колонны демонстранты пронесли транспарант с надписью "Вторгающимся исламистам здесь не рады".

На митинге присутствует значительное количество полиции, для марша отгорожена половина улицы.

Глазго, Ливерпуле и Ньюкасле. Мероприятие стало заключительной частью серии акций под названием "тур в поддержку массовых депортаций". До этого акции прошли в Ноттингеме

UKIP выступает за массовые депортации мигрантов, усиленные проверки легальных мигрантов из мусульманских стран и сегрегацию проповедников радикального ислама в тюремной системе, а также отмену культуры "воукизма" и защиту британских ценностей.

Ранее лондонская полиция запретила партии проводить акцию в районе Тауэр-Хамлетс со значительным мусульманским населением из-за опасения столкновений. В UKIP назвали решение "очередным ударом" по демократии и заявили, что акция пройдет в другом месте.