Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T05:23:00+03:00
2025-10-25T05:23:00+03:00
2025-10-25T05:23:00+03:00
