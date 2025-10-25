Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты потери ЕС в случае конфискации активов России
07:18 25.10.2025
Раскрыты потери ЕС в случае конфискации активов России
Раскрыты потери ЕС в случае конфискации активов России
Страны Евросоюза в случае конфискации активов России в рамках выдачи "репарационного кредита" Украине могут лишиться как минимум 238 миллиардов долларов... РИА Новости, 25.10.2025
экономика
россия
украина
бельгия
андрюс кубилюс
сергей лавров
евросоюз
euroclear
россия
украина
бельгия
экономика, россия, украина, бельгия, андрюс кубилюс, сергей лавров, евросоюз, euroclear, еврокомиссия, тео франкен, урсула фон дер ляйен, мария захарова, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Бельгия, Андрюс Кубилюс, Сергей Лавров, Евросоюз, Euroclear, Еврокомиссия, Тео Франкен, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Санкции в отношении России
Раскрыты потери ЕС в случае конфискации активов России

ЕС может потерять 238 миллиардов долларов в случае конфискации активов России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Страны Евросоюза в случае конфискации активов России в рамках выдачи "репарационного кредита" Украине могут лишиться как минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.
Сегодня у России на счетах бельгийского Euroclear заблокировано активов примерно на 224,5 миллиарда долларов по текущему курсу. Это как суверенные, так и частные средства — сейчас под санкциями ЕС находятся 1980 физлиц и 683 организации. Сколько из этих средств принадлежит Банку России, организация не раскрывает, при этом известно, что в текущем году они приносили Euroclear около 90% доходов от всех российских активов, в прошлом году — менее 80%.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
ЕК предложила использовать российские активы для кредита Украине
26 сентября, 08:32
Если эти средства будут конфискованы, то объединение может лишиться 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику.
Евросоюз в настоящее время обсуждает новый кредит Украине "на основе" замороженных российских активов, который украинцы должны будут вернуть, только если Россия выплатит "репарации". Точная схема финансирования кредита еще разрабатывается.
Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет: в четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию российских активов. Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен признал, что ответ Москвы в случае такого шага будет очень болезненным. Премьер страны Барт де Вевер призвал Евросоюз готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои средства в России в случае ее ответа на использование своих суверенных активов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Стал известен объем ущерба для ЕС от конфискации активов России
3 октября, 03:18

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
СМИ рассказали, почему ЕС может не достичь соглашения по кредиту Украине
10 октября, 12:02
 
ЭкономикаРоссияУкраинаБельгияАндрюс КубилюсСергей ЛавровЕвросоюзEuroclearЕврокомиссияТео ФранкенУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
