Раскрыты потери ЕС в случае конфискации активов России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Страны Евросоюза в случае конфискации активов России в рамках выдачи "репарационного кредита" Украине могут лишиться как минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.