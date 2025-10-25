На месте ДТП в Амурской области. Кадр видео из соцсетей

В ДТП в Приамурье пострадали четыре человека, в том числе ребенок

УЛАН-УДЭ, 25 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в столкновении автомобилей в Благовещенском муниципальном округе, сообщила госавтоинскпекция Амурской области.

По данным полицейских, ДТП произошло в 17 километрах автодороги "Благовещенск-Свободный" днем в субботу. Столкнулись автомобили Exeed и Toyot a Land Cruiser Prado.

"Травмы получили четыре человека, в том числе несовершеннолетний 2023 года рождения", - говорится в сообщении.