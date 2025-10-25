https://ria.ru/20251025/dtp-2050542241.html
В ДТП в Приамурье пострадали четыре человека, в том числе ребенок
В ДТП в Приамурье пострадали четыре человека, в том числе ребенок
В ДТП в Приамурье пострадали четыре человека, в том числе ребенок
Четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в столкновении автомобилей в Благовещенском муниципальном округе, сообщила госавтоинскпекция
происшествия
амурская область
амурская область
В ДТП в Приамурье пострадали четыре человека, в том числе ребенок
В ДТП в Приамурье пострадали двухлетний ребенок и ещё 3 человека
УЛАН-УДЭ, 25 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в столкновении автомобилей в Благовещенском муниципальном округе, сообщила госавтоинскпекция Амурской области.
По данным полицейских, ДТП произошло в 17 километрах автодороги "Благовещенск-Свободный" днем в субботу. Столкнулись автомобили Exeed и Toyot
a Land Cruiser Prado.
"Травмы получили четыре человека, в том числе несовершеннолетний 2023 года рождения", - говорится в сообщении.
Предварительно, причиной аварии стал выезд одного из авто на встречную полосу движения.