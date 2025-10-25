Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Приамурье пострадали четыре человека, в том числе ребенок - РИА Новости, 25.10.2025
10:37 25.10.2025 (обновлено: 10:43 25.10.2025)
В ДТП в Приамурье пострадали четыре человека, в том числе ребенок
2025-10-25T10:37:00+03:00
2025-10-25T10:43:00+03:00
происшествия
амурская область
амурская область
происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В ДТП в Приамурье пострадали четыре человека, в том числе ребенок

В ДТП в Приамурье пострадали двухлетний ребенок и ещё 3 человека

На месте ДТП в Амурской области. Кадр видео из соцсетей
На месте ДТП в Амурской области. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
На месте ДТП в Амурской области. Кадр видео из соцсетей
УЛАН-УДЭ, 25 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, пострадали в столкновении автомобилей в Благовещенском муниципальном округе, сообщила госавтоинскпекция Амурской области.
По данным полицейских, ДТП произошло в 17 километрах автодороги "Благовещенск-Свободный" днем в субботу. Столкнулись автомобили Exeed и Toyota Land Cruiser Prado.
"Травмы получили четыре человека, в том числе несовершеннолетний 2023 года рождения", - говорится в сообщении.
Предварительно, причиной аварии стал выезд одного из авто на встречную полосу движения.
ПроисшествияАмурская область
 
 
Заголовок открываемого материала