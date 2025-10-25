Рейтинг@Mail.ru
В Чернигове прогремел взрыв - РИА Новости, 25.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 25.10.2025
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Чернигове , сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.10.2025
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в Чернигове , сообщает украинский телеканал "Общественное".
Чернигове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.
В Херсоне прогремела новая серия взрывов
