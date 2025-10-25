https://ria.ru/20251025/chernigov-2050626290.html
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове прогремел взрыв - РИА Новости, 25.10.2025
В Чернигове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Чернигове , сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.10.2025
В Чернигове прогремел взрыв
В Чернигове во время воздушной тревоги прогремел взрыв