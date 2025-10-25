https://ria.ru/20251025/bpla-2050516006.html
В Ленинградской области уничтожили несколько БПЛА
РИА Новости ПВО РАБОТАЕТ В ТОСНЕНСКОМ И КИРИШСКОМ РАЙОНАХ ЛЕНОБЛАСТИ, УНИЧТОЖЕНО НЕСКОЛЬКО БПЛА, ПОСТРАДАВШИХ И РАЗРУШЕНИЙ НЕТ - ГУБЕРНАТОР РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
