В Ленобласти уничтожили несколько беспилотников
В Ленобласти уничтожили несколько беспилотников
ПВО работает в Тосненском и Киришском районах Ленинградской области, уничтожено несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T02:34:00+03:00
2025-10-25T02:34:00+03:00
2025-10-25T04:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
киришский район
ленинградская область
александр дрозденко
киришский район
ленинградская область
