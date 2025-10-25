Рейтинг@Mail.ru
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан, задержанный в Баку, вылетел в Россию
15:32 25.10.2025 (обновлено: 15:39 25.10.2025)
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан, задержанный в Баку, вылетел в Россию
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан, задержанный в Баку, вылетел в Россию - РИА Новости, 25.10.2025
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан, задержанный в Баку, вылетел в Россию
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России... РИА Новости, 25.10.2025
баку, азербайджан, россия, мария захарова, дмитрий киселев, sputnik азербайджан
Баку, Азербайджан, Россия, Мария Захарова, Дмитрий Киселев, Sputnik Азербайджан
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан, задержанный в Баку, вылетел в Россию

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Белоусов вылетел из Баку после освобождения

© ФотоЕвгений Белоусов
Евгений Белоусов - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото
Евгений Белоусов
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Второй корреспондент Sputnik Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи", - сказала она.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 10 октября сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. 19 октября Картавых вернулся в Москву после освобождения из-под стражи.
Игорь Картавых - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву после освобождения
19 октября, 22:59
 
БакуАзербайджанРоссияМария ЗахароваДмитрий КиселевSputnik Азербайджан
 
 
