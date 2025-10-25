Шеф-редактор Sputnik Азербайджан, задержанный в Баку, вылетел в Россию

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Второй корреспондент Sputnik Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи", - сказала она.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 10 октября сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. 19 октября Картавых вернулся в Москву после освобождения из-под стражи.
