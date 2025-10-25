Рейтинг@Mail.ru
20:51 25.10.2025 (обновлено: 08:11 26.10.2025)
"Полное безумие". СМИ раскрыли план Бельгии с российскими активами
"Полное безумие". СМИ раскрыли план Бельгии с российскими активами
Помимо опасений в законности сделки с российскими замороженными активами, у Бельгии оказался и финансовый мотив отклонить предложение с "репарационным кредитом"
"Полное безумие". СМИ раскрыли план Бельгии с российскими активами

Le Soir: Бельгия планирует получать до €1,2 млрд в год от активов России

© AP Photo / Yuki IwamuraПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на заседании в Организации Объединенных Наций
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на заседании в Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на заседании в Организации Объединенных Наций. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Помимо опасений в законности сделки с российскими замороженными активами, у Бельгии оказался и финансовый мотив отклонить предложение с "репарационным кредитом" для Украины, написало издание Le Soir.
"Бельгия уже запланировала использовать эти доходы главным образом для финансирования военных расходов в 2025–2029 годах на сумму в 1,2 млрд евро в год", — отмечается в статье.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Премьер Бельгии рассказал о реакции Евросоюза на вопрос об активах России
24 октября, 13:42
Прибыль от российских активов Бельгия получает уже сейчас, так как они облагаются налогом на доходы, установленным в стране. Кроме того, средства планируется реинвестировать.
Помимо этого, Бельгия и Россия в 1998 году заключили двусторонний инвестиционный договор. В статье отмечается, что, если обратное не будет указано в мирном соглашении, Москва будет иметь право требовать скорейшего возврата конфискованных средств, к чему может быть даже добавлен ущерб.
"Представьте, что мы должны будем погасить долг в 180 миллиардов евро плюс ущерб. Это было бы полным безумием", — предупредил Барт Де Вевер, премьер-министр Бельгии.
Ситуация с замороженными средствами
В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Ранее премьер Бельгии заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
Ранее Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России.
В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Ей нужна война". На Западе сделали заявление о конце конфликта на Украине
Вчера, 19:53
 
