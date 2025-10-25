https://ria.ru/20251025/aktivy-2050614565.html
"Полное безумие". СМИ раскрыли план Бельгии с российскими активами
"Полное безумие". СМИ раскрыли план Бельгии с российскими активами - РИА Новости, 26.10.2025
"Полное безумие". СМИ раскрыли план Бельгии с российскими активами
Помимо опасений в законности сделки с российскими замороженными активами, у Бельгии оказался и финансовый мотив отклонить предложение с "репарационным кредитом" РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-25T20:51:00+03:00
2025-10-25T20:51:00+03:00
2025-10-26T08:11:00+03:00
в мире
россия
бельгия
украина
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
le soir
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044523343_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_957f87c4127a582ba3e9a4012cd16dab.jpg
https://ria.ru/20251024/premer-2050347128.html
https://ria.ru/20251025/konets-2050611626.html
россия
бельгия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044523343_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_509f02f7fc8e139c8edc55919042a07f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бельгия, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, le soir, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Le Soir, Санкции в отношении России
"Полное безумие". СМИ раскрыли план Бельгии с российскими активами
Le Soir: Бельгия планирует получать до €1,2 млрд в год от активов России
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Помимо опасений в законности сделки с российскими замороженными активами, у Бельгии оказался и финансовый мотив отклонить предложение с "репарационным кредитом" для Украины, написало издание Le Soir.
"Бельгия уже запланировала использовать эти доходы главным образом для финансирования военных расходов в 2025–2029 годах на сумму в 1,2 млрд евро в год", — отмечается в статье.
Прибыль от российских активов Бельгия
получает уже сейчас, так как они облагаются налогом на доходы, установленным в стране. Кроме того, средства планируется реинвестировать.
Помимо этого, Бельгия и Россия
в 1998 году заключили двусторонний инвестиционный договор. В статье отмечается, что, если обратное не будет указано в мирном соглашении, Москва
будет иметь право требовать скорейшего возврата конфискованных средств, к чему может быть даже добавлен ущерб.
"Представьте, что мы должны будем погасить долг в 180 миллиардов евро плюс ущерб. Это было бы полным безумием", — предупредил Барт Де Вевер, премьер-министр Бельгии.
Ситуация с замороженными средствами
В четверг страны ЕС
на саммите не смогли согласовать предложение ЕК
по использованию активов РФ на нужды Киева
. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины
решено вернуться на следующем заседании. Ранее премьер Бельгии заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
После начала спецоперации ЕС и страны G7
заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
Ранее Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России.
В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.