"Полное безумие". СМИ раскрыли план Бельгии с российскими активами

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Помимо опасений в законности сделки с российскими замороженными активами, у Бельгии оказался и финансовый мотив отклонить предложение с "репарационным кредитом" для Украины, написало издание Le Soir.

"Бельгия уже запланировала использовать эти доходы главным образом для финансирования военных расходов в 2025–2029 годах на сумму в 1,2 млрд евро в год", — отмечается в статье.

Прибыль от российских активов Бельгия получает уже сейчас, так как они облагаются налогом на доходы, установленным в стране. Кроме того, средства планируется реинвестировать.

Помимо этого, Бельгия и Россия в 1998 году заключили двусторонний инвестиционный договор. В статье отмечается, что, если обратное не будет указано в мирном соглашении, Москва будет иметь право требовать скорейшего возврата конфискованных средств, к чему может быть даже добавлен ущерб.

"Представьте, что мы должны будем погасить долг в 180 миллиардов евро плюс ущерб. Это было бы полным безумием", — предупредил Барт Де Вевер, премьер-министр Бельгии.

Ситуация с замороженными средствами

В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева . Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Ранее премьер Бельгии заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.

Ранее Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".

В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России.