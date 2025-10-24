В США сделали заявление о войне с Китаем

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. США и Китай находятся на грани прямого военного столкновения, пишут бывший начальник штаба Пентагона Эрик Розенбах и научный сотрудник Центра Белфера Крис Ли в колонке для The New York Times.
"Число рискованных перехватов и опасных столкновений между военно-воздушными и военно-морскими силами Китая, США и их союзников резко возросло в последние годы, и, похоже, спада не предвидится. <…> Опасность перерастания одного из таких инцидентов в реальный конфликт никогда не была столь высока", — говорится в материале.
Авторы отметили, что президенту США Дональду Трампу стоит развивать взаимодействие с Китаем, создав систему постоянных контактов в режиме реального времени, так как это может стать решающим фактором между войной и миром.
В четверг Белый дом объявил, что 30 октября в Южной Корее состоится встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином.
Посольство КНР в Вашингтоне в комментарии РИА Новости о перспективах и сроках заключения сделки в свою очередь призвало США отказаться от вредных практик, похожих на акты торговой войны. Для стабильного и здорового развития отношений нужны взаимоуважение и равноправие, заявили в посольстве.
