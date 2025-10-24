Рейтинг@Mail.ru
Заварин: инициативы Вологодчины получили поддержку депутатов Северо-Запада - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
12:16 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/zavarin-2050306697.html
Заварин: инициативы Вологодчины получили поддержку депутатов Северо-Запада
Заварин: инициативы Вологодчины получили поддержку депутатов Северо-Запада - РИА Новости, 24.10.2025
Заварин: инициативы Вологодчины получили поддержку депутатов Северо-Запада
Две инициативы депутатов Законодательного собрания Вологодской области поддержали на 68-й Конференции парламентской ассоциации Северо-Запада России в... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T12:16:00+03:00
2025-10-24T12:16:00+03:00
вологодская область
санкт-петербург
поддержка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031472285_0:162:2560:1602_1920x0_80_0_0_eed36c5f4d800d5ba77697f6b3a7f709.jpg
https://ria.ru/20251010/deputaty-2047586535.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031472285_35:0:2311:1707_1920x0_80_0_0_03d9a522edfecd5d4044acd10d2277a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, поддержка
Вологодская область, Санкт-Петербург, поддержка
Заварин: инициативы Вологодчины получили поддержку депутатов Северо-Запада

Роман Заварин: депутаты Северо-Запада поддержали две инициативы из Вологодчины

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской областиРоман Заварин
Роман Заварин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области
Роман Заварин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Две инициативы депутатов Законодательного собрания Вологодской области поддержали на 68-й Конференции парламентской ассоциации Северо-Запада России в Санкт-Петербурге, сообщил председатель регионального Заксобрания Роман Заварин.
На мероприятии Вологодчина представляет сразу пять вопросов, еще два — вместе с парламентом Северной столицы. Всего в проект повестки конференции председатели представительных органов 11 субъектов федерального округа утвердили 34 вопроса.
"Продолжаем совершенствовать законодательство в сфере поддержки семей военнослужащих: предложили установить новые гарантии для родственников погибших участников спецоперации", — написал Заварин на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Сейчас в случае гибели бойца члены семьи теряют право на пользование жильем по договору социального найма или найма специализированных жилых помещений (предоставленных детям-сиротам), если они не были вселены ранее. Законопроект разрешает супругам и несовершеннолетним детям погибших участников СВО заключать в таких случаях договоры соцнайма и сохранять за собой право пользования жильем.
По словам спикера, парламентарии также подготовили изменения в правила назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Заварин заявил, что на практике возникают ситуации, когда многодетным семьям учитывают ежемесячное пособие, произведенное за прошлые годы на пасынков и падчериц. В результате их доход превышает величину прожиточного минимума, и семьям отказывают в назначении ежемесячного пособия на детей. Хотя по факту семья нуждается в социальной поддержке. Депутаты на конференции поддержали изменения в правила, чтобы такие выплаты не учитывались в среднедушевом доходе семьи.
"В ближайшее время все необходимые документы будут направлены в Госдуму и правительство России для рассмотрения", — отметил Заварин.
Помимо указанных вопросов, предложения Заксобрания Вологодской области касаются регулирования рынка продажи алкоголя и изменения двух государственных программ — "Комплексное развитие сельских территорий" и "Сельская ипотека".
Роман Заварин - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Заварин: Более 140 депутатов обучились в "Школе депутатов" в Череповце
10 октября, 17:59
 
Вологодская областьСанкт-Петербургподдержка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала