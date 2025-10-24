Заварин: инициативы Вологодчины получили поддержку депутатов Северо-Запада

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Две инициативы депутатов Законодательного собрания Вологодской области поддержали на 68-й Конференции парламентской ассоциации Северо-Запада России в Санкт-Петербурге, сообщил председатель регионального Заксобрания Роман Заварин.

На мероприятии Вологодчина представляет сразу пять вопросов, еще два — вместе с парламентом Северной столицы. Всего в проект повестки конференции председатели представительных органов 11 субъектов федерального округа утвердили 34 вопроса.

"Продолжаем совершенствовать законодательство в сфере поддержки семей военнослужащих: предложили установить новые гарантии для родственников погибших участников спецоперации", — написал Заварин на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Сейчас в случае гибели бойца члены семьи теряют право на пользование жильем по договору социального найма или найма специализированных жилых помещений (предоставленных детям-сиротам), если они не были вселены ранее. Законопроект разрешает супругам и несовершеннолетним детям погибших участников СВО заключать в таких случаях договоры соцнайма и сохранять за собой право пользования жильем.

По словам спикера, парламентарии также подготовили изменения в правила назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Заварин заявил, что на практике возникают ситуации, когда многодетным семьям учитывают ежемесячное пособие, произведенное за прошлые годы на пасынков и падчериц. В результате их доход превышает величину прожиточного минимума, и семьям отказывают в назначении ежемесячного пособия на детей. Хотя по факту семья нуждается в социальной поддержке. Депутаты на конференции поддержали изменения в правила, чтобы такие выплаты не учитывались в среднедушевом доходе семьи.

"В ближайшее время все необходимые документы будут направлены в Госдуму и правительство России для рассмотрения", — отметил Заварин.