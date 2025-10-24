Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

ТОКИО, 24 окт — РИА Новости. Новый премьер Японии Санаэ Такаити во время выступления перед парламентом заявила, что Токио планирует заключить мирный договор с Москвой, трансляция ее речи шла на сайте нижней палаты.
"Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему", — сказала она.
Такаити стала первой женщиной-премьером в стране. Она придерживается правых взглядов, входила в окружение бывшего главы правительства Синдзо Абэ. Он называл ее "звездой консерваторов". Сама Такаити идеал политика видит в Маргарет Тэтчер — "железной леди" Великобритании.
Премьер также жестко высказалась о конфликте на Украине, назвав его попыткой изменить статус-кво. Она считает союзнические отношения с США краеугольным камнем японской внешней политики.
"Мы будем сотрудничать в отношении задач, которые стоят перед обеими странами, и поднимем силы сдерживания и реагирования американо-японского союза. Во время визита президента Трампа <...> я встречусь с ним, постараюсь построить с ним доверительные отношения", — сказала Такаити.
Взаимодействие Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы Токио.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
