Рейтинг@Mail.ru
Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 24.10.2025 (обновлено: 14:43 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/yaponiya-2050265649.html
Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией - РИА Новости, 24.10.2025
Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
Новый премьер Японии Санаэ Такаити во время выступления перед парламентом заявила, что Токио планирует заключить мирный договор с Москвой, трансляция ее речи... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T08:45:00+03:00
2025-10-24T14:43:00+03:00
в мире
япония
ссср
санаэ такаити
россия
синдзо абэ
токио
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050280596_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_81382dc4107c345c6eebf38e9f8e8568.jpg
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050189362.html
https://ria.ru/20251023/ukraina-2050195210.html
япония
ссср
россия
токио
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050280596_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_845e052abf88767fb00bd5a5a6abc673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, ссср, санаэ такаити, россия, синдзо абэ, токио, москва
В мире, Япония, СССР, Санаэ Такаити, Россия, Синдзо Абэ, Токио, Москва
Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер Японии заявила, что Токио намерен заключить мирный договор с Москвой

© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 24 окт — РИА Новости. Новый премьер Японии Санаэ Такаити во время выступления перед парламентом заявила, что Токио планирует заключить мирный договор с Москвой, трансляция ее речи шла на сайте нижней палаты.
"Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему", — сказала она.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в ходе тренировки стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Кое-кто страх потерял": японцев поразила тренировка ядерных сил России
23 октября, 19:05

Такаити стала первой женщиной-премьером в стране. Она придерживается правых взглядов, входила в окружение бывшего главы правительства Синдзо Абэ. Он называл ее "звездой консерваторов". Сама Такаити идеал политика видит в Маргарет Тэтчер — "железной леди" Великобритании.

Премьер также жестко высказалась о конфликте на Украине, назвав его попыткой изменить статус-кво. Она считает союзнические отношения с США краеугольным камнем японской внешней политики.
"Мы будем сотрудничать в отношении задач, которые стоят перед обеими странами, и поднимем силы сдерживания и реагирования американо-японского союза. Во время визита президента Трампа <...> я встречусь с ним, постараюсь построить с ним доверительные отношения", — сказала Такаити.
Взаимодействие Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы Токио.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Шведские истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Есть куда сплавить хлам". Японцы поглумились над Киевом
23 октября, 19:27
 
В миреЯпонияСССРСанаэ ТакаитиРоссияСиндзо АбэТокиоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала