ТОКИО, 24 окт — РИА Новости. Новый премьер Японии Санаэ Такаити во время выступления перед парламентом заявила, что Токио планирует заключить мирный договор с Москвой, трансляция ее речи шла на сайте нижней палаты.

"Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему", — сказала она.

Такаити стала первой женщиной-премьером в стране. Она придерживается правых взглядов, входила в окружение бывшего главы правительства Синдзо Абэ. Он называл ее "звездой консерваторов". Сама Такаити идеал политика видит в Маргарет Тэтчер — "железной леди" Великобритании.

Премьер также жестко высказалась о конфликте на Украине , назвав его попыткой изменить статус-кво. Она считает союзнические отношения с США краеугольным камнем японской внешней политики.

"Мы будем сотрудничать в отношении задач, которые стоят перед обеими странами, и поднимем силы сдерживания и реагирования американо-японского союза. Во время визита президента Трампа <...> я встречусь с ним, постараюсь построить с ним доверительные отношения", — сказала Такаити.

Взаимодействие Москвы Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956-м СССР Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира Итурупа не затрагивалась.

Советский Союз рассчитывал, что совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

возвращения Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США , которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе Окинавы Токио.