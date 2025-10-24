https://ria.ru/20251024/vulkan-2050244918.html
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра - РИА Новости, 24.10.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря утром в пятницу, сообщили в Камчатской группе реагирования... РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
камчатка
петропавловск-камчатский
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра