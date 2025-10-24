Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря утром в пятницу, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.