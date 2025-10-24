Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра - РИА Новости, 24.10.2025
02:39 24.10.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра
Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря утром в пятницу, сообщили в Камчатской группе реагирования... РИА Новости, 24.10.2025
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 километра

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра

© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Крашенниникова на Камчатке
Извержение вулкана Крашенниникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Крашенниникова на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт – РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря утром в пятницу, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 10:30 KST (01.30 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,5 километра над уровнем моря", – проинформировали ученые в своем Telegram-канале.
По данным вулканологов, шлейф вулканического пепла протянулся на 90 километров в восточно-юго-восточном направлении от исполина. "Авиационный цветовой код: оранжевый", – уточнили в KVERT.
Специалисты отметили, что активность вулкана представляет потенциальную опасность для местных авиаперевозок. Вулкан расположен в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
У берегов Камчатки за сутки зафиксировали десять афтершоков
02:37
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
