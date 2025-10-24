https://ria.ru/20251024/voennye-2050314023.html
ВС России закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур
ВС России закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур - РИА Новости, 24.10.2025
ВС России закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур
Российские военные, освободив Першотравневое в Днепропетровской области, закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур, создав условия для развития... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T12:48:00+03:00
2025-10-24T12:48:00+03:00
2025-10-24T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647762_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_e3eff216db544e1035a8a3dadf7c9081.jpg
https://ria.ru/20250805/vostok-2033436536.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647762_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_4515041885e3133343f3c71d18f2dbb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур
Минобороны: российские войска закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур