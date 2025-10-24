Рейтинг@Mail.ru
ВС России закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур - РИА Новости, 24.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 24.10.2025
ВС России закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур
ВС России закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур
Российские военные, освободив Першотравневое в Днепропетровской области, закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур, создав условия для развития... РИА Новости, 24.10.2025
днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур

Минобороны: российские войска закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские военные, освободив Першотравневое в Днепропетровской области, закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур, создав условия для развития наступления на днепропетровском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировка войск "Восток" закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур, создав условия для дальнейшего развития наступления на днепропетровском направлении", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
ВС России установили контроль над Январским в Днепропетровской области
5 августа, 12:09
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
