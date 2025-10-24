Французский велосипедист Сехили покинул Россию, заявила адвокат

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - РИА Новости. Французский велосипедист Софиан Сехили, признанный виновным в Приморье за незаконное пересечение госграницы РФ, вылетел на родину через Таиланд, он уже покинул Россию, сообщила РИА Новости адвокат французского велопутешественника Алла Кушнир.

Пограничный районный суд в четверг признал Сехили виновным в незаконном пересечении госграницы РФ , но освободил от уплаты штрафа в 50 тысяч рублей, который зачли в счёт пребывания француза в СИЗО, его освободили из-под стражи в зале суда. Сехили в интервью РИА Новости назвал справедливым решение суда в Приморье по его делу о незаконном пересечении госграницы РФ, заявил, что испытывает радость, что суд вынес такое решение.

"Софиан Сехили сегодня утром вылетел из аэропорта Владивостока рейсом в Пхукет , откуда отправится домой, во Францию . Так как прямых рейсов в Европу сейчас нет, вернуться домой он может только через третьи страны. И я постаралась выбрать ему наиболее удобный маршрут. Был еще вариант вылететь через КНР , но Таиланд оказался предпочтительнее", - заявила агентству Кушнир.

По её словам, французский велосипедист вылетел рано утром в пятницу, 24 октября, потому что у него через два дня заканчивалась виза. Во Францию он должен прибыть до воскресенья.

Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. Позже содержание Сехили под стражей было продлено до 3 ноября.