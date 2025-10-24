Рейтинг@Mail.ru
03:33 24.10.2025
Французский велосипедист Сехили покинул Россию, заявила адвокат
Французский велосипедист Софиан Сехили, признанный виновным в Приморье за незаконное пересечение госграницы РФ, вылетел на родину через Таиланд, он уже покинул... РИА Новости, 24.10.2025
россия, таиланд, владивосток, софиан сехили
Россия, Таиланд, Владивосток, Софиан Сехили
Французский велосипедист Сехили покинул Россию, заявила адвокат

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - РИА Новости. Французский велосипедист Софиан Сехили, признанный виновным в Приморье за незаконное пересечение госграницы РФ, вылетел на родину через Таиланд, он уже покинул Россию, сообщила РИА Новости адвокат французского велопутешественника Алла Кушнир.
Пограничный районный суд в четверг признал Сехили виновным в незаконном пересечении госграницы РФ, но освободил от уплаты штрафа в 50 тысяч рублей, который зачли в счёт пребывания француза в СИЗО, его освободили из-под стражи в зале суда. Сехили в интервью РИА Новости назвал справедливым решение суда в Приморье по его делу о незаконном пересечении госграницы РФ, заявил, что испытывает радость, что суд вынес такое решение.
"Софиан Сехили сегодня утром вылетел из аэропорта Владивостока рейсом в Пхукет, откуда отправится домой, во Францию. Так как прямых рейсов в Европу сейчас нет, вернуться домой он может только через третьи страны. И я постаралась выбрать ему наиболее удобный маршрут. Был еще вариант вылететь через КНР, но Таиланд оказался предпочтительнее", - заявила агентству Кушнир.
По её словам, французский велосипедист вылетел рано утром в пятницу, 24 октября, потому что у него через два дня заканчивалась виза. Во Францию он должен прибыть до воскресенья.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России (часть 1 статьи 322 УК РФ). Уссурийский районный суд арестовал француза, защита обжаловала это решение, но безуспешно. Позже содержание Сехили под стражей было продлено до 3 ноября.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых - Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финиш Сехили запланировал во Владивостоке.
РоссияТаиландВладивостокСофиан Сехили
 
 
