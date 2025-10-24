"Не заинтересован в победе": Зеленский набросился на Китай

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил Китай в нежелании помогать Украине, об этом он заявил, выступая на саммите ЕС в Брюсселе.
"У нас даже нет постоянного диалога с (Председателем КНР. — Прим. Ред.) Си Цзиньпином. У нас были определенные телефонные разговоры, и он мне сказал, что не будет продавать оружие (России — Прим. Ред.). И я ничего не знаю про пакеты вооружений, но я знаю, что Китай помогает России и не заинтересован в нашей победе", — пожаловался он
Вчера пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщил РИА Новости, что Пекин считает диалог и переговоры, а не санкции и давление способом урегулировать украинский конфликт.
В сентябре президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН назвал Китай и Индию "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с Россию.
В июне Владимир Путин заявил, что Россия самодостаточна с точки зрения обеспечения своей безопасности и способна достичь все цели специальной военной операции.