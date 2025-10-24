Рейтинг@Mail.ru
Турция готова организовать саммит Россия — США, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.10.2025
11:03 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/turtsija-2050291354.html
Турция готова организовать саммит Россия — США, заявил Эрдоган
Турция предлагает свою площадку для проведения возможного саммита Россия - США, считает, что для прекращения украинского конфликта полезен диалог, заявил... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:03:00+03:00
2025-10-24T11:03:00+03:00
в мире, турция, россия, сша, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, США, Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Турция предлагает свою площадку для проведения возможного саммита Россия - США, считает, что для прекращения украинского конфликта полезен диалог, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Здесь еще раз проявилась важность Турции или Стамбула в видении мира. Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу. Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что для прекращения этой войны полезен любой диалог. Мы отстаивали это с самого начала, работали над этим, заявляли о возможности справедливого мира. У нас хорошие отношения с обеими сторонами, и мы являемся страной, заслужившей доверие обеих сторон. Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию на благо человечества", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из тура по странам Персидского залива.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Эрдоган рассказал, при каком условии Трамп приедет на переговоры по Украине
26 июня, 13:04
 
В миреТурцияРоссияСШАРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
