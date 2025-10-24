Рейтинг@Mail.ru
05:53 24.10.2025 (обновлено: 05:56 24.10.2025)
Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой
Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой
Президент США Дональд Трамп заявил об остановке всех переговоров с Канадой по торговле, обвинив Оттаву в распространении фейковой рекламы против пошлин. РИА Новости, 24.10.2025
Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об остановке всех переговоров с Канадой по торговле, обвинив Оттаву в распространении фейковой рекламы против пошлин.
"Канада мошенническим образом использовала фейковую рекламу, в которой (бывший президент США) Рональд Рейган негативно высказывался о пошлинах... В связи с их возмутительным поведением все торговые переговоры с Канадой настоящим прекращаются", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
