Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии заявила о важности союза с США - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/takaiti-2050271062.html
Премьер Японии заявила о важности союза с США
Премьер Японии заявила о важности союза с США - РИА Новости, 24.10.2025
Премьер Японии заявила о важности союза с США
Избранная во вторник премьером Японии Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте заявила, что союзнические отношения с США являются краеугольным камнем РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T09:13:00+03:00
2025-10-24T09:13:00+03:00
в мире
япония
сша
великобритания
санаэ такаити
синдзо абэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106829/40/1068294063_0:23:1600:922_1920x0_80_0_0_2753c825e9f88f03a4f157be8804db5f.jpg
https://ria.ru/20251024/yaponiya-2050265649.html
япония
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106829/40/1068294063_171:0:1428:943_1920x0_80_0_0_bf9057343925501c40d8dbd88452c139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, сша, великобритания, санаэ такаити, синдзо абэ
В мире, Япония, США, Великобритания, Санаэ Такаити, Синдзо Абэ
Премьер Японии заявила о важности союза с США

Такаити назвала союз с США краеугольным камнем внешней политики Японии

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 24 окт – РИА Новости. Избранная во вторник премьером Японии Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте заявила, что союзнические отношения с США являются краеугольным камнем японской внешней политики и гарантий безопасности.
"Союз с США является краеугольным камнем японской внешней политики и гарантий безопасности. Мы будем сотрудничать в отношении задач, которые стоят перед обеими странами, и поднимем силы сдерживания и реагирования американо-японского союза. Во время визита президента (США Дональда) Трампа в Японию я встречусь с ним, постараюсь построить с ним доверительные отношения и поднять уровень американо-японских отношений на еще более высокий уровень", - сказала Такаити.
Трансляция идет на сайте нижней палаты.
Такаити стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра Японии. Она придерживается правых взглядов. Входила в правительство покойного экс-премьер-министра Синдзо Абэ, начиная с первого его срока в 2006 году. Он называл ее "звездой консерваторов". Сама Такаити свой идеал политика видит в Маргарет Тетчер – "железной леди" Великобритании.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Япония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
Вчера, 08:45
 
В миреЯпонияСШАВеликобританияСанаэ ТакаитиСиндзо Абэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала