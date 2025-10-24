Премьер Японии заявила о важности союза с США

ТОКИО, 24 окт – РИА Новости. Избранная во вторник премьером Японии Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте заявила, что союзнические отношения с США являются краеугольным камнем японской внешней политики и гарантий безопасности.
"Союз с США является краеугольным камнем японской внешней политики и гарантий безопасности. Мы будем сотрудничать в отношении задач, которые стоят перед обеими странами, и поднимем силы сдерживания и реагирования американо-японского союза. Во время визита президента (США Дональда) Трампа в Японию я встречусь с ним, постараюсь построить с ним доверительные отношения и поднять уровень американо-японских отношений на еще более высокий уровень", - сказала Такаити.
Трансляция идет на сайте нижней палаты.
Такаити стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра Японии. Она придерживается правых взглядов. Входила в правительство покойного экс-премьер-министра Синдзо Абэ, начиная с первого его срока в 2006 году. Он называл ее "звездой консерваторов". Сама Такаити свой идеал политика видит в Маргарет Тетчер – "железной леди" Великобритании.