Подразделения "Центра" освободили четыре населенных пункта за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 24.10.2025 (обновлено: 13:11 24.10.2025)
Подразделения "Центра" освободили четыре населенных пункта за неделю
Подразделения "Центра" освободили четыре населенных пункта за неделю - РИА Новости, 24.10.2025
Подразделения "Центра" освободили четыре населенных пункта за неделю
Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Проминь, уничтожены за неделю на этом направлении 3610 военных ВСУ, сообщило в пятницу... РИА Новости, 24.10.2025
Новости
днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Центра" освободили четыре населенных пункта за неделю

МО России: ВСУ за неделю потеряли более 3610 боевиков в зоне действия "Центра"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Проминь, уничтожены за неделю на этом направлении 3610 военных ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Проминь в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Проминь в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Проминь в ДНР
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Чунишино, Ленино и Проминь Донецкой Народной Республики, а также Ивановка Днепропетровской области. Противник потерял более 3610 военнослужащих, три танка, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Отмечается, что при этом нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
