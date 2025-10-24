Подразделения "Центра" освободили четыре населенных пункта за неделю

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Проминь, уничтожены за неделю на этом направлении 3610 военных ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Проминь в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Проминь в ДНР
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Чунишино, Ленино и Проминь Донецкой Народной Республики, а также Ивановка Днепропетровской области. Противник потерял более 3610 военнослужащих, три танка, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Отмечается, что при этом нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18