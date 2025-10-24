Рейтинг@Mail.ru
Жителя Петербурга осудили за поджог поста у станции - РИА Новости, 24.10.2025
16:40 24.10.2025
Жителя Петербурга осудили за поджог поста у станции
Жителя Петербурга осудили за поджог поста у станции
Жителя Петербурга осудили за поджог поста у станции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Житель Петербурга осужден на 11 лет за поджог поста около железнодорожной станции "Рыбацкое" в Невском районе города, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Петра Пустового, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (теракт) УК РФ. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшихся 8 лет - в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 29 ноября 2024 года Пустовой на 16-м километре железнодорожной станции "Рыбацкое" совершил поджог и уничтожение поста секционирования, после чего с места преступления скрылся. Он был задержан 1 декабря.
