Жителя Петербурга осудили за поджог поста у станции
Жителя Петербурга осудили за поджог поста у станции
Житель Петербурга осужден на 11 лет за поджог поста около железнодорожной станции "Рыбацкое" в Невском районе города, сообщила объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T16:40:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Жителя Петербурга осудили на 11 лет за поджог поста у станции "Рыбацкое"