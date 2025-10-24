Жительницу Челябинска осудили за убийство знакомого

ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Суд в Челябинске назначил 8 лет колонии местной жительнице, обвиняемой в убийстве знакомого, сообщило региональное СУСК РФ.

"Приговором суда виновной назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбывание наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.