Жительницу Челябинска осудили за убийство знакомого

ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Суд в Челябинске назначил 8 лет колонии местной жительнице, обвиняемой в убийстве знакомого, сообщило региональное СУСК РФ.
Вечером 16 октября 2024 года в Челябинске в колясочной дома по улице Дегтярева между знакомыми во время распития спиртных напитков произошла ссора, пьяная женщина ударила ножом в шею 35-летнего мужчину, отчего он скончался на месте происшествия.
"Приговором суда виновной назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбывание наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уточняется в сообщении.
По данным местных СМИ, жертвой стал уральский рэпер, известный по псевдониму ТрикоПюшон, в убийстве обвинили его 34-летнюю жену. Погибший вышел из тюрьмы, а ранее был другом рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), которого в 2020 году в Петербурге расчленила супруга, сообщал портал 74.ru.