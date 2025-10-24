Рейтинг@Mail.ru
Гвардейцы зачистили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 24.10.2025
Гвардейцы зачистили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области
Гвардейцы зачистили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Гвардейцы-разведчики российской группировки войск "Восток" зачистили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, преодолев сопротивление противника, сообщило Минобороны РФ.
"Гвардейцы-разведчики группировки войск "Восток" провели штурм опорного пункта и зачистили его" ,— говорится в сообщении.
Отмечается, что штурм опорника проводился при активном противодействии ВСУ, однако противник был подавлен точным огнем и слаженными действиями штурмовых групп. Гвардейцы-разведчики "Востока" ежедневно уничтожают вражескую технику и срывают попытки ротации и укрепления позиций ВСУ, подчеркивают в российском военном ведомстве.
"Противник отправляет небольшие группы по 2–4 человека. У них сейчас нет других вариантов: посылают людей туда, где, как им кажется, никого нет, а там уже идут наши подразделения", — сообщил разведчик с позывным "Карел", слова которого приведены в сообщении.
В пятницу военнослужащие российских подразделений специального назначения отмечают профессиональный праздник — День подразделений специального назначения. "Этот день подчеркивает мужество, выучку и верность долгу бойцов, выполняющих самые сложные задачи", - добавили в МО РФ.
