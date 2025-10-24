Гвардейцы зачистили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

Отмечается, что штурм опорника проводился при активном противодействии ВСУ, однако противник был подавлен точным огнем и слаженными действиями штурмовых групп. Гвардейцы-разведчики "Востока" ежедневно уничтожают вражескую технику и срывают попытки ротации и укрепления позиций ВСУ, подчеркивают в российском военном ведомстве.

"Противник отправляет небольшие группы по 2–4 человека. У них сейчас нет других вариантов: посылают людей туда, где, как им кажется, никого нет, а там уже идут наши подразделения", — сообщил разведчик с позывным "Карел", слова которого приведены в сообщении.