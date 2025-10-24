https://ria.ru/20251024/spetsoperatsiya-2050250975.html
Гвардейцы зачистили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области
Гвардейцы зачистили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.10.2025
Гвардейцы зачистили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области
Гвардейцы-разведчики российской группировки войск "Восток" зачистили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, преодолев сопротивление противника, сообщило... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T05:04:00+03:00
2025-10-24T05:04:00+03:00
2025-10-24T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995581_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_1c8ceb2f99a749151befd185d228cd4d.jpg
https://ria.ru/20251024/spetsoperatsiya-2050250706.html
https://ria.ru/20251024/spetsoperatsiya-2050250589.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995581_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_f1c0a48ffeb2cabec37f7b7cc033e1ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Гвардейцы зачистили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области
Разведчики "Востока" зачистили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Гвардейцы-разведчики российской группировки войск "Восток" зачистили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, преодолев сопротивление противника, сообщило Минобороны РФ.
"Гвардейцы-разведчики группировки войск "Восток" провели штурм опорного пункта и зачистили его" ,— говорится в сообщении.
Отмечается, что штурм опорника проводился при активном противодействии ВСУ, однако противник был подавлен точным огнем и слаженными действиями штурмовых групп. Гвардейцы-разведчики "Востока" ежедневно уничтожают вражескую технику и срывают попытки ротации и укрепления позиций ВСУ, подчеркивают в российском военном ведомстве.
"Противник отправляет небольшие группы по 2–4 человека. У них сейчас нет других вариантов: посылают людей туда, где, как им кажется, никого нет, а там уже идут наши подразделения", — сообщил разведчик с позывным "Карел", слова которого приведены в сообщении.
В пятницу военнослужащие российских подразделений специального назначения отмечают профессиональный праздник — День подразделений специального назначения. "Этот день подчеркивает мужество, выучку и верность долгу бойцов, выполняющих самые сложные задачи", - добавили в МО РФ.