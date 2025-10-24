Рейтинг@Mail.ru
00:17 24.10.2025
Шойгу рассказал о создании кластера переработки редких металлов в Сибири
В создание кластера переработки критически важных редких и редкоземельных металлов в Сибири планируется вложить более 700 миллиардов рублей, только на первом...
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В создание кластера переработки критически важных редких и редкоземельных металлов в Сибири планируется вложить более 700 миллиардов рублей, только на первом этапе будут созданы 3,5 тысячи рабочих мест, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Кластер глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе - это экосистема, объединяющая науку, образование, промышленность и инвестиции. Проект реализуется на территории Большой Сибири и объединяет десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 700 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест – не менее 3,5 тысяч только на первом этапе (данные по персоналу приводятся без учёта роста персонала смежных и сервисных компаний и, главное, квалифицированных ученых и инженеров, привлекаемых в Сибирь для создания новых научных и инженерных школ)", — отметил секретарь СБ РФ в статье для "Известий".
Как подчеркнул Шойгу, помимо редких и редкоземельных металлов в кластере получат развитие новые материалы, полупроводники, силовая электроника, 3D-печать, робототехника, искусственный интеллект. По сути, кластер будет представлять собой место, где будут соседствовать исследовательские лаборатории и производственные цеха, где инженер будет работать вместе с ученым, технологом и квалифицированным рабочим в едином информационном и технологическом пространстве.
"И там же будут проходить процессы профессионального становления: студенты, аспиранты и молодые ученые, а также учащиеся профильных средних учебных заведений — молодежь станет приобретать знания и практический опыт, будучи непосредственно погруженной в научно-технологические и производственные процессы. Такой подход позволит вырастить новые кадры, которые по своим знаниям и умениям будут превосходить учителей и сами впоследствии вырастят еще более эффективную смену", - резюмировал секретарь Совбеза России.
Критические металлы — не только экономика нового технологического уклада, но и оборона: они используются в системах навигации, двигателях, радарах, подчеркнул Шойгу. "Создание собственной металлургической базы РЗМ — элемент стратегической безопасности. Кластер позволит интегрировать гражданские и оборонные технологии, обеспечивая суверенитет Российской Федерации", - пояснил он.
Сибирь - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Минпромторге рассказали о запасах редких металлов в Сибири
12 апреля, 22:24
 
