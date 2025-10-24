Шойгу рассказал о создании кластера переработки редких металлов в Сибири

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В создание кластера переработки критически важных редких и редкоземельных металлов в Сибири планируется вложить более 700 миллиардов рублей, только на первом этапе будут созданы 3,5 тысячи рабочих мест, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"И там же будут проходить процессы профессионального становления: студенты, аспиранты и молодые ученые, а также учащиеся профильных средних учебных заведений — молодежь станет приобретать знания и практический опыт, будучи непосредственно погруженной в научно-технологические и производственные процессы. Такой подход позволит вырастить новые кадры, которые по своим знаниям и умениям будут превосходить учителей и сами впоследствии вырастят еще более эффективную смену", - резюмировал секретарь Совбеза России.