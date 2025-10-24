Рейтинг@Mail.ru
02:25 24.10.2025
Эксперт предупредил о штрафах за неправильную стоянку такси в жилых дворах
Эксперт предупредил о штрафах за неправильную стоянку такси в жилых дворах
жилье, россия, москва, санкт-петербург, дмитрий бондарь, гибдд мвд рф
Жилье, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Дмитрий Бондарь, ГИБДД МВД РФ
Эксперт предупредил о штрафах за неправильную стоянку такси в жилых дворах

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Неправильная стоянка автомобилей такси, каршеринга и других видов коммерческого транспорта в жилых дворах может грозить штрафом до 2 тысяч рублей или до 3 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
"Существует приказ Минтранса №199, который с 2020 года запрещает организацию парковок для коммерческих машин во дворах многоквартирных домов. Изначально это касалось только городов федерального значения, таких как Москва и Санкт-Петербург. Под коммерческим транспортом обычно понимают автомобили такси, машины курьерских служб, небольшие автобусы или фургоны для перевозки грузов", - напомнил Бондарь.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В ГД рассказали, кому грозит штраф за отсутствие временной регистрации
Вчера, 12:19
Эксперт также обратил внимание на ряд пунктов в правилах дорожного движения (ПДД). В частности, пункт 17.2 ПДД запрещает стоянку грузовиков массой более 3,5 тонны в жилой зоне, если для них нет специальных размеченных мест, а согласно пункту 17.4, подобный запрет касается и дворовых территорий.
Как отметил общественный деятель, согласно разъяснениям федерального Минтранса, на каршеринговые автомобили запрет на стоянку в жилых дворах не распространяется, так как граждане их арендуют на короткое время. При этом в некоторых регионах, например, в Московской области, местные власти могут относить каршеринг к коммерческому транспорту, на который распространяются ограничения, уточнил Бондарь.
"Если говорить об ответственности за подобные нарушения, то она предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. За простое нарушение правил стоянки по статье 12.19 КоАП РФ могут выписать штраф в 500 рублей. Если же автомобиль создает помехи другим, сумма может вырасти до 2 тысяч рублей, а в Москве и Петербурге – до 3 тысяч рублей. За нарушение правил движения именно в жилых зонах есть отдельная статья 12.28 КоАП РФ, которая предполагает штраф в 1,5 тысячи рублей", - рассказал эксперт.
Автомобильные пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Госдуме призвали отменить штрафы за стояние в пробке под знаком остановки
22 октября, 19:20
Кроме того, общественный деятель подчеркнул, что по статье 7.1 КоАП РФ за самовольное занятие земельного участка может грозить более серьезная ответственность.
"Здесь штрафы для граждан могут начинаться от 5 тысяч рублей, а для юридических лиц достигать и сотен тысяч. Не стоит забывать и о региональных правилах. Во многих городах могут оштрафовать за парковку на газоне или детской площадке, суммы там тоже бывают ощутимыми", - предупредил Бондарь.
Как пояснил эксперт, согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ "Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме", придомовая территория - это общая собственность всех жильцов дома. Использование этой земли для ведения бизнеса по закону может ущемлять права собственников.
"Если вы столкнулись с подобной ситуацией, можно обратиться в ГАИ, чтобы зафиксировать нарушение правил. Также имеет смысл сообщить о проблеме в свою управляющую компанию или ТСЖ (Товарищество собственников жилья), а в некоторых случаях и в прокуратуру", - порекомендовал Бондарь.
Штрафы за неправильную парковку - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Юрист рассказала, что делать водителю, несогласному со штрафом за парковку
9 октября, 03:14
 
