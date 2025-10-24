Французский велосипедист Сехили поблагодарил адвоката и сотрудников СИЗО

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - РИА Новости. Французский велосипедист Софиан Сехили в эксклюзивном видео, записанном для РИА Новости, поблагодарил своего адвоката за отличную работу, а сотрудников СИЗО Уссурийска - за уважительное и хорошее отношение к нему.

Адвокат французского велопутешественника Алла Кушнир в пятницу сообщила РИА Новости, что Софиан Сехили вылетел на родину через Таиланд, он уже покинул Россию. Она уточнила, что домой француз добирается через третьи страны: авиарейсом из Владивостока на Пхукет, а уже оттуда вылетит во Францию.

"Хочу поблагодарить моего адвоката за отличную работу, благодаря которой я могу вернуться домой так скоро. Также хочу сказать, что ко мне очень хорошо относились власти здесь, и все — (сотрудники - ред.) правоохранительных органов, полиции и сотрудники следственного изолятора — всегда были уважительными и относились ко мне с уважением, что очень важно. Очень рад, чувствую облегчение, потому что скоро вернусь домой", - заявил Сехили на видео для РИА Новости.