Французский велосипедист Сехили поблагодарил адвоката и сотрудников СИЗО
Французский велосипедист Сехили поблагодарил адвоката и сотрудников СИЗО - РИА Новости, 24.10.2025
Французский велосипедист Сехили поблагодарил адвоката и сотрудников СИЗО
Французский велосипедист Софиан Сехили в эксклюзивном видео, записанном для РИА Новости, поблагодарил своего адвоката за отличную работу, а сотрудников СИЗО... РИА Новости, 24.10.2025
ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - РИА Новости. Французский велосипедист Софиан Сехили в эксклюзивном видео, записанном для РИА Новости, поблагодарил своего адвоката за отличную работу, а сотрудников СИЗО Уссурийска - за уважительное и хорошее отношение к нему.
Адвокат французского велопутешественника Алла Кушнир в пятницу сообщила РИА Новости, что Софиан Сехили вылетел на родину через Таиланд, он уже покинул Россию. Она уточнила, что домой француз добирается через третьи страны: авиарейсом из Владивостока на Пхукет, а уже оттуда вылетит во Францию.
"Хочу поблагодарить моего адвоката за отличную работу, благодаря которой я могу вернуться домой так скоро. Также хочу сказать, что ко мне очень хорошо относились власти здесь, и все — (сотрудники - ред.) правоохранительных органов, полиции и сотрудники следственного изолятора — всегда были уважительными и относились ко мне с уважением, что очень важно. Очень рад, чувствую облегчение, потому что скоро вернусь домой", - заявил Сехили на видео для РИА Новости.
Пограничный районный суд в четверг признал Сехили
виновным в незаконном пересечении госграницы РФ
, но освободил от уплаты штрафа в 50 тысяч рублей, который зачли в счёт пребывания француза в СИЗО, его освободили из-под стражи в зале суда.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии
на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона
(считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых Турция
, Иран
, Казахстан
, Монголия
и Китай
. Финишировать Сехили планировал во Владивостоке
.