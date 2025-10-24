Рейтинг@Mail.ru
Французский велосипедист Сехили поблагодарил адвоката и сотрудников СИЗО - РИА Новости, 24.10.2025
18:49 24.10.2025
Французский велосипедист Сехили поблагодарил адвоката и сотрудников СИЗО
Французский велосипедист Сехили поблагодарил адвоката и сотрудников СИЗО - РИА Новости, 24.10.2025
Французский велосипедист Сехили поблагодарил адвоката и сотрудников СИЗО
Французский велосипедист Софиан Сехили в эксклюзивном видео, записанном для РИА Новости, поблагодарил своего адвоката за отличную работу, а сотрудников СИЗО... РИА Новости, 24.10.2025
евразия, россия, лиссабон (город), софиан сехили
Евразия, Россия, Лиссабон (город), Софиан Сехили
Французский велосипедист Сехили поблагодарил адвоката и сотрудников СИЗО

Перед отъездом из России француз Сехили поблагодарил адвоката и сотрудников СИЗО

© Фото : соцсети спортсменаФранцузский велосипедист Софиан Сехили
Французский велосипедист Софиан Сехили - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : соцсети спортсмена
Французский велосипедист Софиан Сехили. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - РИА Новости. Французский велосипедист Софиан Сехили в эксклюзивном видео, записанном для РИА Новости, поблагодарил своего адвоката за отличную работу, а сотрудников СИЗО Уссурийска - за уважительное и хорошее отношение к нему.
Адвокат французского велопутешественника Алла Кушнир в пятницу сообщила РИА Новости, что Софиан Сехили вылетел на родину через Таиланд, он уже покинул Россию. Она уточнила, что домой француз добирается через третьи страны: авиарейсом из Владивостока на Пхукет, а уже оттуда вылетит во Францию.
22 сентября, 15:17
В России арестовали иностранца по делу о шпионаже
22 сентября, 15:17
"Хочу поблагодарить моего адвоката за отличную работу, благодаря которой я могу вернуться домой так скоро. Также хочу сказать, что ко мне очень хорошо относились власти здесь, и все — (сотрудники - ред.) правоохранительных органов, полиции и сотрудники следственного изолятора — всегда были уважительными и относились ко мне с уважением, что очень важно. Очень рад, чувствую облегчение, потому что скоро вернусь домой", - заявил Сехили на видео для РИА Новости.
Пограничный районный суд в четверг признал Сехили виновным в незаконном пересечении госграницы РФ, но освободил от уплаты штрафа в 50 тысяч рублей, который зачли в счёт пребывания француза в СИЗО, его освободили из-под стражи в зале суда.
Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Первого июля он стартовал от мыса Рока близ Лиссабона (считается самым западным мысом Евразии) и хотел за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров. Ему предстояло проехать по 17 странам, среди которых Турция, Иран, Казахстан, Монголия и Китай. Финишировать Сехили планировал во Владивостоке.
24 сентября, 22:57
В Петербурге арестовали пятерых иностранцев после стычки
24 сентября, 22:57
 
ЕвразияРоссияЛиссабон (город)Софиан Сехили
 
 
Заголовок открываемого материала