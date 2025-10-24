https://ria.ru/20251024/russo-2050298397.html
Суд рассмотрит иск певца Руссо к обвиняемому в его похищении
Суд рассмотрит иск певца Руссо к обвиняемому в его похищении
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы в ноябре рассмотрит иск певца Авраама Руссо к бывшему личному охраннику бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Рассмотрение иска по существу назначено на 26 ноября", - сказано в материалах.
Ранее присяжные оправдали Эльдукаева по обвинению в покушении на Руссо
, но против него было возбуждено еще одно дело. Как ранее заявил РИА Новости адвокат певца, Эльдукаев причастен к похищению Руссо, однако по его согласию дело было прекращено из-за истечения срока давности, при этом это основание не является реабилитирующим и дает возможность предъявить ему гражданский иск.
Ранее Московский гарнизонный военный суд
приговорил Эльдукаева к 14,5 годам за заказное убийство и покушение на бизнесменов в 90-х.
Расследование в отношении Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается.