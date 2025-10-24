Популяризация науки и технологий приносит свои плоды, заявил Чернышенко

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Популяризация науки и технологий в России приносит свои плоды, способствуя приходу молодежи в сферу исследований и разработок, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Всероссийская премия "За верность науке" ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации.