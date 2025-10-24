Рейтинг@Mail.ru
23:53 24.10.2025
Популяризация науки и технологий приносит свои плоды, заявил Чернышенко
Популяризация науки и технологий приносит свои плоды, заявил Чернышенко
Популяризация науки и технологий приносит свои плоды, заявил Чернышенко

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Популяризация науки и технологий в России приносит свои плоды, способствуя приходу молодежи в сферу исследований и разработок, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
По решению президента РФ Владимира Путина в России сейчас проходит Десятилетие науки и технологий, напомнил Чернышенко, выступая на торжественной церемонии награждения лауреатов всероссийской премии "За верность науке" в пятницу в Москве.
"Безусловно, эта премия является одной из "жемчужин" мероприятий этого десятилетия. Отрадно, что эта деятельность приносит свои результаты - мы видим, что, по опросам ВЦИОМ, 64% родителей хотят, чтобы их дети связали свое будущее с образованием, с технологиями", - сказал Чернышенко.
Всероссийская премия "За верность науке" ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации.
