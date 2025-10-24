В Бельгии оценили ответ России на возможную конфискацию активов

БРЮССЕЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен признал, что ответ России в случае конфискации ее активов будет очень болезненным.

"Путин никогда не откажется от этих миллиардов. Он расценит это как акт войны и нанесет серьезный удар по Бельгии . Это будет больно. Очень больно. И, возможно, в качестве ответной меры он конфискует 200 миллиардов западных активов, находящихся в России", — написал он в соцсети X

Германия и Франция. Министр подчеркнул, что в таком случае пострадают средства не только бельгийских вкладчиков: этот шаг в том числе затронет активы таких крупных стран, как США

Предоставление же кредита Украине под эти средства создаст прецедент с потенциально огромными последствиями, предупредил Франкен

« "Если известно, что деньги государственных банков больше нельзя безопасно разместить в такой по определению нейтральной организации, как Euroclear, кто вообще осмелится это сделать?" — пояснил он.

Он также выразил уверенность, что деньги при этом пошли бы вовсе не на восстановление Украины, а на продолжение войны.

Накануне страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию российских активов на нужды Киева . При этом в письменных выводах они согласились, что "в соответствии с законодательством ЕС активы России должны оставаться иммобилизованными" до окончания конфликта и выплаты ущерба Украине.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что рассчитывает принять решение по использованию российских активов в декабре, при этом сам факт конфискации средств он назвал "соответствующим европейскому законодательству и международному праву".

Премьер Бельгии Барт де Вевер позже призвал Евросоюз готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои средства в России в случае ее ответа на использование своих суверенных активов.

Ситуация с замороженными средствами

"Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах После начала спецоперации ЕС и странызаблокироваливалютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.