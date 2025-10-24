В Бельгии оценили ответ России на возможную конфискацию активов

БРЮССЕЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен признал, что ответ России в случае конфискации ее активов будет очень болезненным.
"Если известно, что деньги государственных банков больше нельзя безопасно разместить в такой по определению нейтральной организации, как Euroclear, кто вообще осмелится это сделать?" — пояснил он.
Он также выразил уверенность, что деньги при этом пошли бы вовсе не на восстановление Украины, а на продолжение войны.
Накануне страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию российских активов на нужды Киева. При этом в письменных выводах они согласились, что "в соответствии с законодательством ЕС активы России должны оставаться иммобилизованными" до окончания конфликта и выплаты ущерба Украине.
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что рассчитывает принять решение по использованию российских активов в декабре, при этом сам факт конфискации средств он назвал "соответствующим европейскому законодательству и международному праву".
Премьер Бельгии Барт де Вевер позже призвал Евросоюз готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои средства в России в случае ее ответа на использование своих суверенных активов.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.