Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен сделала новый выпад в адрес России - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 24.10.2025 (обновлено: 22:00 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/rossiya-2050482648.html
Фон дер Ляйен сделала новый выпад в адрес России
Фон дер Ляйен сделала новый выпад в адрес России - РИА Новости, 24.10.2025
Фон дер Ляйен сделала новый выпад в адрес России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X призвала оказать большее воздействие на Россию ради принуждения к переговорам по Украине.По словам главы ЕК, РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T20:38:00+03:00
2025-10-24T22:00:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
урсула фон дер ляйен
владимир путин
владимир зеленский
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041616275_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_1b4b6cbc4dbabce9bddd98a1e2527097.jpg
https://ria.ru/20251024/ispaniya-2050426236.html
https://ria.ru/20251024/rossiya-2050328631.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041616275_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9f8a728b6d54bc8938930a814d7ab396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, украина, урсула фон дер ляйен, владимир путин, владимир зеленский, еврокомиссия
В мире, Россия, Москва, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен сделала новый выпад в адрес России

Глава ЕК потребовала усилить давление на Россию

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X призвала оказать большее воздействие на Россию ради принуждения к переговорам по Украине.
По словам главы ЕК, скоординированные санкции имеют "ключевое значение" для давления на Россию, чтобы заставить ее пойти на прекращение огня.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Злобные карлики". В Испании резко ответили на план ЕС против России
Вчера, 16:56
"Европа расширяет сотрудничество в сфере оборонной промышленности и продвигает работу над репарационным кредитом, варианты которого будут представлены в ближайшее время", — заявила фон дер Ляйен.
Президент России Владимир Путин накануне назвал санкции США недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. При этом он отметил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны, и выразил надежду, что их ввод не приведет к серьезным изменениям на мировом энергорынке. Путин также подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением, а Россия относится к числу уважающих себя стран.
Москва не раз выражала готовность к переговорам. Владимир Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, но тот отказался, хотя до этого сам просил о встрече с российским лидером.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Песков рассказал, как Россия ответит на новые санкции ЕС
Вчера, 13:05
 
В миреРоссияМоскваУкраинаУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала