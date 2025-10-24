Фон дер Ляйен сделала новый выпад в адрес России

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X призвала оказать большее воздействие на Россию ради принуждения к переговорам по Украине.
По словам главы ЕК, скоординированные санкции имеют "ключевое значение" для давления на Россию, чтобы заставить ее пойти на прекращение огня.
"Европа расширяет сотрудничество в сфере оборонной промышленности и продвигает работу над репарационным кредитом, варианты которого будут представлены в ближайшее время", — заявила фон дер Ляйен.
Президент России Владимир Путин накануне назвал санкции США недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. При этом он отметил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны, и выразил надежду, что их ввод не приведет к серьезным изменениям на мировом энергорынке. Путин также подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением, а Россия относится к числу уважающих себя стран.
Москва не раз выражала готовность к переговорам. Владимир Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, но тот отказался, хотя до этого сам просил о встрече с российским лидером.