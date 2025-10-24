Рейтинг@Mail.ru
Экстремал прыгнул в пропасть на мотоцикле с парашютом в Дагестане - РИА Новости, 24.10.2025
17:58 24.10.2025
Экстремал прыгнул в пропасть на мотоцикле с парашютом в Дагестане
Экстремал прыгнул в пропасть на мотоцикле с парашютом в Дагестане
происшествия
республика дагестан
кулинский район
происшествия, республика дагестан, кулинский район
Происшествия, Республика Дагестан, Кулинский район
Экстремал прыгнул в пропасть на мотоцикле с парашютом в Дагестане

© SB_5.13/TelegramЭкстремал Николай Цибулько в Дагестане совершил прыжок в пропасть на мотоцикле с парашютами
Экстремал Николай Цибулько в Дагестане совершил прыжок в пропасть на мотоцикле с парашютами
МАХАЧКАЛА, 24 окт - РИА Новости. Экстремал Николай Цибулько в Дагестане совершил прыжок в пропасть на мотоцикле с парашютами, видео опубликовал в своем Telegram-канале мотоциклист Сергей Белокрылин.
Трюк был совершен в селе Кули Кулинского района. Цибулько на мотоцикле разогнался на трапе, установленном на отвесной скале, и прыгнул в пропасть. После нескольких секунд свободного падения он отпрыгнул от мотоцикла. У экстремала и байка одновременно открылись парашюты. Еще десятки секунд Николай парил над скалами.
"Дагестан. Отправился помочь Коляну Цибулько подготовить и реализовать безумно красивейший и масштабный медиапроект мотобэйса (прыжок на мотике с парашютом). Поразило все: от красивейших видов до гостеприимства и энергетики местных ребят", – написал Белокрылин.
Елена Никитина - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Никитина совершила банджи-прыжок в Сочи с российским флагом в руках
22 августа, 17:30
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанКулинский район
 
 
