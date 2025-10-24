https://ria.ru/20251024/rossiya-2050446064.html
Экстремал прыгнул в пропасть на мотоцикле с парашютом в Дагестане
Экстремал прыгнул в пропасть на мотоцикле с парашютом в Дагестане - РИА Новости, 24.10.2025
Экстремал прыгнул в пропасть на мотоцикле с парашютом в Дагестане
Экстремал Николай Цибулько в Дагестане совершил прыжок в пропасть на мотоцикле с парашютами, видео опубликовал в своем Telegram-канале мотоциклист Сергей... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T17:58:00+03:00
2025-10-24T17:58:00+03:00
2025-10-24T17:58:00+03:00
происшествия
республика дагестан
кулинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050445641_0:0:1998:1124_1920x0_80_0_0_d69dd9205276eb6ca8408eae3a501828.jpg
https://rsport.ria.ru/20250822/nikitina--2037030813.html
республика дагестан
кулинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050445641_249:0:1748:1124_1920x0_80_0_0_29cac6470e1d0f7387422f7fbc8abc03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, кулинский район
Происшествия, Республика Дагестан, Кулинский район
Экстремал прыгнул в пропасть на мотоцикле с парашютом в Дагестане
Экстремал Цибулько на мотоцикле с парашютом прыгнул в пропасть в Дагестане