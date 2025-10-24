Экстремал прыгнул в пропасть на мотоцикле с парашютом в Дагестане

Трюк был совершен в селе Кули Кулинского района. Цибулько на мотоцикле разогнался на трапе, установленном на отвесной скале, и прыгнул в пропасть. После нескольких секунд свободного падения он отпрыгнул от мотоцикла. У экстремала и байка одновременно открылись парашюты. Еще десятки секунд Николай парил над скалами.