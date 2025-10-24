На Российском винодельческом форуме впервые пройдет винный саммит БРИКС

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Винный саммит стран БРИКС впервые состоится в рамках Российского винодельческого форума, на нем обсудят вопросы эффективного развития межгосударственного сотрудничества виноделов, виноградарей и представителей винно-туристического сектора стран БРИКС, сообщила Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР).

"Винный саммит стран БРИКС впервые пройдет на Российском винодельческом форуме. Виноделы и виноторговцы межгосударственного объединения встретятся в Москве 12 ноября. Тема зарубежных вин будет продолжена в рамках дегустационного пространства форума", - говорится в сообщении.

"На встрече будут обсуждаться вопросы эффективного развития межгосударственного сотрудничества виноделов, виноградарей и представителей винно-туристического сектора стран БРИКС. Модератором сессии выступит специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов ", - добавляется там.

Отмечается, что по темпам роста производства винодельческой продукции Россия входит в тройку лидеров, а международное сотрудничество отечественной винодельческой отрасли активно развивается в контуре стран БРИКС, многие из которых также демонстрируют положительную динамику винного рынка.

"Благодаря встрече представителей руководства национальных ассоциаций виноделов и российских органов государственной власти на Российском винодельческом форуме инициатива о сотрудничестве виноделов и виноторговцев стран БРИКС, выдвинутая на РВФ (Российский винодельческий форум - ред.) в 2024 году, обретает реальные очертания", - подчеркнули в ассоциации.

Там также рассказали, что во встрече примут участие директор внешних коммуникаций ассоциации "Вина Южной Африки" (WoSA) Мэрина Кэлоу, руководитель ассоциации Wine Growers Association of India Ашвин Родригэс, руководитель центра продвижения бразильского вина на экспортных рынках Wines of Brazil Рафаэль Романья.

Российскую сторону также представит заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров, указывается в сообщении.

Венгрии, Грузии, ЮАР и В ассоциации отметили, что в дегустационную программу форума также будут включены зарубежные вина. Так, впервые за четыре года проведения форума будут представлены образцы из Армении Японии . "В основной части дегустационной программы примут участие российские предприятия самого разного масштаба - от крупнейших игроков рынка до небольших крестьянско-фермерских хозяйств", - добавили там.

Свои вина также представят регионы, которые только начинают активное развитие виноделия, в частности Ставропольский край , Волгоградская и Самарская области , следует из сообщения. "Дегустационная площадка форума традиционно представит именно тот срез российского виноделия, который позволяет по достоинству оценить выдающийся потенциал отечественных винодельческих регионов", - заключили в ассоциации.