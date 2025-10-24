Рейтинг@Mail.ru
Прилепин может покинуть партию "Справедливая Россия", заявил источник - РИА Новости, 24.10.2025
23:32 24.10.2025
Прилепин может покинуть партию "Справедливая Россия", заявил источник
политика
захар прилепин
сергей миронов
справедливая россия
патриоты россии
политика, захар прилепин, сергей миронов, справедливая россия, патриоты россии
Политика, Захар Прилепин, Сергей Миронов, Справедливая Россия, Патриоты России
Захар Прилепин. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российский писатель и публицист Захар Прилепин может объявить о выходе из партии "Справедливая Россия - За правду" на предстоящем съезде, сообщил РИА Новости источник в его окружении.
Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" пройдет в субботу. Ранее Прилепин сообщал, что решил вернуться на военную службу.
«
"Партию покинет Захар Прилепин... Скорее всего, на съезде скажет, что уходит в заместители лидера партии Сергея Миронова, а следом приостановка членства и уход в зону СВО", - сказал собеседник агентства.
Также на съезде партия может вернуть себе прежнее название "Справедливая Россия".
"Справедливая Россия - За правду" завтра на съезде снова станет "Справедливой Россией", - сообщил источник.
Партия "Справедливая Россия" официально изменила название и стала назваться "Справедливая Россия — За правду" в феврале 2021 года после объединения с партиями "За правду" и "Патриоты России".
Захар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Прилепин рассказал об идее создать аналог Нобелевской премии по литературе
21 октября, 14:57
 
ПолитикаЗахар ПрилепинСергей МироновСправедливая РоссияПатриоты России
 
 
