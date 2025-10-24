Прилепин может покинуть партию "Справедливая Россия", заявил источник

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российский писатель и публицист Захар Прилепин может объявить о выходе из партии "Справедливая Россия - За правду" на предстоящем съезде, сообщил РИА Новости источник в его окружении.
Съезд партии "Справедливая Россия - За правду" пройдет в субботу. Ранее Прилепин сообщал, что решил вернуться на военную службу.
«
"Партию покинет Захар Прилепин... Скорее всего, на съезде скажет, что уходит в заместители лидера партии Сергея Миронова, а следом приостановка членства и уход в зону СВО", - сказал собеседник агентства.
Также на съезде партия может вернуть себе прежнее название "Справедливая Россия".
"Справедливая Россия - За правду" завтра на съезде снова станет "Справедливой Россией", - сообщил источник.
Партия "Справедливая Россия" официально изменила название и стала назваться "Справедливая Россия — За правду" в феврале 2021 года после объединения с партиями "За правду" и "Патриоты России".