Защита бывшего вице-губернатора Петербурга обжаловала приговор

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Защита бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, получившего 13 лет за четыре эпизода растраты и мошенничество на 3,3 миллиарда рублей, обжаловала приговор в кассации, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована кассационная жалоба", - сказано в материалах. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы Бальбека
23 октября, 08:47
Ранее защита бывшего чиновника настаивала на замене срока на условный или отмене приговора, ссылаясь на многочисленные смягчающие обстоятельства и возмещение ущерба ряду потерпевших. Апелляционная инстанция Мосгорсуда, однако, оставила срок в силе, хотя и снизила сумму штрафа, который изначально составлял 132 миллиона рублей. Помимо этого, суд на три года после освобождения запретил ему занимать должности, связанные с исполнением распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях.
Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября 2024 года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску бизнесмена Геннадия Тимченко. Другого фигуранта, бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана, суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей.
Оба фигуранта признали вину в полном объеме.
Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013-2014 годах, курируя вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики, инкриминируемые ему преступления были совершены впоследствии. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску бывшего делового партнера Тимченко.