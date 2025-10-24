Защита бывшего вице-губернатора Петербурга обжаловала приговор

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Защита бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, получившего 13 лет за четыре эпизода растраты и мошенничество на 3,3 миллиарда рублей, обжаловала приговор в кассации, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.