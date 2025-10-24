В Москве назвали лучшие практики по историческому просвещению

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса методических разработок по историческому просвещению в системе общего образования. Педагогов из разных регионов страны чествовали за вклад в патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти в рамках форума учителей истории и обществознания, который прошел на площадке МГИМО.

На конкурс, организованный Институтом содержания и методов обучения имени В.С. Леднева и Российским военно-историческим обществом, было подано более 1400 заявок. В начале июля экспертная комиссия определила 25 лауреатов, а сегодня были названы лучшие работы в пяти номинациях.

© РИА Новости / Анна Коновалова Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса методических разработок по историческому просвещению © РИА Новости / Анна Коновалова Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса методических разработок по историческому просвещению

Победу в номинации "Лучшее внеурочное занятие по историческому просвещению" одержала педагог из Орловской области Юлия Лукашевич, которая представила Всероссийский телемост "Вместе навсегда". Звание лучшего внеклассного мероприятия "Наши защитники Отечества" жюри присудило проекту Алексея Липатова из Москвы "Наследники Победы". В номинации "Школьный музей и историческое просвещение" победителем стала Елена Романенко из ДНР с интерактивной экспозицией "Великая Отечественная война в памяти Мариуполя". В номинации, посвященной 80-летию Победы, лучшей была признана работа Анастасии Жуковой из Свердловской области "Подвиг ленинградцев". Среди лучших практик использования цифровых ресурсов РВИО был отмечен "Mediamur", созданный Эдуардом Лавриненко из Амурской области.