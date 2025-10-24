Рейтинг@Mail.ru
В Москве назвали лучшие практики по историческому просвещению
13:19 24.10.2025
В Москве назвали лучшие практики по историческому просвещению
В Москве назвали лучшие практики по историческому просвещению
В Москве назвали лучшие практики по историческому просвещению

Конкурс организован в рамках государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации по анализу методов преподавания истории и интерпретации исторических событий. Он направлен на поддержку исторического просвещения в образовательных организациях и выявление лучших педагогических практик.
 
