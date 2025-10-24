СК возбудил дело после обрушения крыши на Ладожском вокзале

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после частичного обрушения асфальтового покрытия в зоне парковки на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.