СК возбудил дело после обрушения крыши на Ладожском вокзале
22:42 24.10.2025
СК возбудил дело после обрушения крыши на Ладожском вокзале
СК возбудил дело после обрушения крыши на Ладожском вокзале

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураЧастичное обрушение конструкции крыши 12-й платформы на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге
Частичное обрушение конструкции крыши 12-й платформы на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после частичного обрушения асфальтового покрытия в зоне парковки на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Октябрьская железная дорога ранее отметила, что в пятницу на территории Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге произошло частичное обрушение асфальтового покрытия в зоне парковки автомобильного транспорта. Движение поездов происходит в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет. Организована эвакуация автомобилей, находившихся в зоне инцидента. Вход на вокзал с улицы Зольная закрыт. Для установления причин произошедшего комиссией Октябрьской железной дороги проводится служебная проверка.
"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
