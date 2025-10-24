Рейтинг@Mail.ru
19:20 24.10.2025
Нейросеть будет следить за памятниками в Петербурге
2025
Нейросеть будет следить за памятниками в Петербурге

Нейросеть будет следить за памятниками в Петербурге и предупреждать о вандализме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Нейросеть, которая будет следить за памятниками, чтобы защищать их от вандализма, начали тестировать в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по информатизации и связи.
"Комитет по информатизации и связи запустил в тестовую эксплуатацию уникальную систему защиты памятников Санкт-Петербурга от вандализма. Камеры с искусственным интеллектом и комплексы звукового оповещения приступили к круглосуточному дежурству в историческом центре Северной столицы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект реализуется совместно с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП). Для запуска пилотного проекта были выбраны достопримечательности, нуждающиеся в повышенной защите. В частности, к тестированию системы подключены: памятник маршалу Жукову, памятник Петру Первому ("Медный всадник") и скульптурная композиция "Львы" на набережной Большой Невы. За каждым памятником теперь наблюдают современные системы визуального контроля, к которым подключены алгоритмы видеоаналитики. Возле памятника маршалу Жукову также дополнительно установлены и настроены средства аудио оповещения, позволяющие предупреждать нарушителей о незаконных действиях.
Сообщается, что система, объединяющая видеоконтроль, аналитику с использованием искусственного интеллекта, и звуковые предупреждения, способна фиксировать попытки вандализма в режиме реального времени. Информация о любых нарушениях сможет в режиме онлайн поступать специалистам КГИОП и правоохранительным органам для принятия необходимых мер.
"Санкт-Петербург - город-музей, исторические и культурные памятники которого нуждаются во внимательном и бережном отношении. Современные технологии дают нам возможность дистанционного контроля за состоянием бесценного наследия - архитектурных шедевров, символов исторических событий. Защита памятников в Санкт-Петербурге - это уважение к истории и культуре. Внедрение интеллектуальной системы видеонаблюдения позволит накапливать и систематизировать информацию по текущему состоянию объектов культурного наследия, увеличит эффективность антивандальных мероприятий", - отметила председатель комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова, слова которой приводятся в сообщении.
По ее словам, после успешного тестирования в систему будут включены все значимые исторические объекты Петербурга.
